THE BUZZ：早春度假系列 從法國馬賽移師香港 香奈兒穿梭學院現代建築空間

Virginie Viard離任前作品 香港行騷

早在Karl Lagerfeld老佛爺年代，Chanel已於香港邵氏影城舉辦時裝騷，展示2006年春夏高訂時裝系列。其徒弟Virginie Viard接任品牌藝術總監一職後推出首個2019/20早春度假系列，本也計劃於維多利亞港灣畔啟德郵輪碼頭舉行時裝騷，可惜因多個原因取消。這次在香港重現其離任前最後作品2024/25早春度假系列，可算是圓夢。

Chanel於今年5月在法國馬賽發表2024/25早春度假時裝騷，Virginie Viard將風和日麗和海洋化作創作靈感，創造出具海邊風情的時裝系列。同一個系列的時裝騷，於兩個不同地方舉行，自然傳遞出不一樣的感覺。「馬賽版」的2024/25早春度假系列，選址當地MAMO, Centre d'art de la Cité radieuse藝術中心舉行，Virginie Viard以這座歷史建築作為媒介，帶領觀眾探討人文精神價值，並透過開揚的頂樓，展現出一種自由自在的氣息；至於「香港版」的時裝騷，則選址於2010年落成的HKDI舉行，借用學院的建築特色作為時裝騷的一部分，當模特兒從學院大樓的8樓魚貫出場往下一層，穿梭於現代化的建築空間，形成了獨特的視效。

突顯大自然靈感元素

服飾設計方面，儘管系列大多圍繞着品牌簽名式粗花呢面料和精緻的刺繡，卻刻意突顯了大自然靈感的元素，例如閃耀的水波紋和充滿趣味的水生生物圖案。外衣上的口袋和袖子設計靈感亦源自水底世界，其中一款泳裝採用魚網編織方式塑造網狀衣領，並以垂掛的金串模擬捕魚網，增添層次感。

海洋風格展現輕鬆感覺

系列的配搭特別展現輕鬆感覺，旨在適應各種夏季活動，例如輕盈飄逸的刺繡拼接連身花裙可以與品牌經典的 tweed jacket搭配，並與oversized運動衛衣形成當代新風格；海軍風格的大衣，則與運動短褲配搭，塑造出時尚的海邊造型。

時裝騷以外，品牌亦跟HKDI在學院畫廊合辦Imagine an Elsewhere展覽，展出35名香港知專設計學院的建築、室內及產品設計、傳意設計、數碼媒體、時裝及形象設計等學系學生的16件集體創作（至12月31日）。其中5名HKDI學生曾在今年5月前往馬賽出席早春度假系列時裝展，返港後以系列主題以及對法國南部的想像為靈感，共同構思一系列跨媒介藝術品，以詩意手法結合結合陽光、風和海洋等大自然元素以及工藝與團隊合作精神。

為記錄香港時裝騷，品牌也特別邀請法國獲獎導演Audrey Diwan執導短片Modern Flirt，片中袁澧林和Benjamin Voisin飾演的陌生人，在香港繁囂鬧市與璀璨燈火背景中萍水相逢，譜出動人光影。香港攝影師夏永康也在拍攝現場捕捉袁澧林慧黠時尚的一面，呈現香港迷人影像。●

查詢：Chanel 3622 5288（中環店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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