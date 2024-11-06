WATCHOUT：製表體驗工作坊 珍藏腕表鑑賞 重溫「美洲豹」百變魅力

Cartier上月底在香港麗晶酒店舉行Watchmaking Encounter珍藏腕表鑑賞活動，將整間Qura Bar重新裝潢成品牌的展覽空間，展示一系列經典珍藏腕表，並舉行講座、大師工匠體驗等，帶來獨家鑑賞並收藏品牌典藏和限量腕表作品的機會。

獨家製表體驗工作坊

品牌經典的Santos de Cartier在1904年面世，是首款佩戴於手腕上的現代腕表。為慶祝系列誕生120周年，展覽除精選了系列亮點作品，也特別請來品牌瑞士製表工坊工匠主持Santos鏤空機芯裝飾體驗工作坊。鏤空機芯為Santos系列一大特色，工匠向參加者分享各種鏤空機芯夾版打磨的秘訣，包括倒角拋光、寶石鑲嵌、緞面處理和圓紋打磨等工藝。作為品牌吉祥物的美洲豹頻頻在腕表珠寶上現身，Panthère珠寶豹首塑形體驗工作坊則讓參加者嘗試雕刻美洲豹的形態，探索珠寶製表背後的技巧與美感。

Privé系列、高級製表濟濟一堂

腕表始終才是活動主角，今次的重點是Cartier Privé系列腕表。法文Privé即英文的private，有私人的意思，系列每年均以獨立編號限量發行重新演繹的傳奇表款，是不少藏家心儀的款式。今年Privé系列迎來第8款作品，以現代美學重新演繹品牌1912年創作的Tortue腕表，限量編號的Privé Tortue單按鈕計時表和時分顯示表款，結合圓潤曲線與緊湊的設計外形。同場亦展出了往年發布的Privé表款，包括Tank Asymétrique、Tank Chinoise和Tonneau Skeleton等。

至於高級製表方面，融合Cartier兩大標誌製表元素：鏤空設計和神秘懸浮技術的Rotonde de Cartier鏤空雙重神秘陀飛輪腕表也在活動中登場。至於Rotonde de Cartier Masse Mystérieuse腕表的指針看似懸浮於透明表盤上，移動式的半圓形機芯則在腕表中間雙向自由擺動，同時充當轉腕表的鏤空擺陀，為腕表時刻上鏈。

趁着活動，品牌也從總部和私人藏家手中借出整具意義的歷史表款，包括經典坐鐘、150周年紀念腕表系列、Métiers d'Art大師工藝系列等。其中1997年推出的品牌150周年紀念腕表系列，以品牌各個具辨識度的經典表款作創新演繹，整個系列均以小批量生產，每款數量從3到1847枚不等，向品牌創立年份致敬。

古董珍藏系列 頂尖工匠嚴格甄選

另外值得一提，不少腕表品牌近年開始售賣自家古董表的服務，Cartier也不例外。品牌特別精選了5枚來自品牌古董珍藏系列（Cartier Tradition）的經典Tonneau、稀有的Tortue Extra Flat、風格獨特的Pasha Golf等腕表帶來香港，每枚腕表均由品牌工坊最頂尖的工匠嚴格甄選和修復而成，體現品牌精湛工藝、多元風格和歷久彌新的魅力。據聞以上古董珍藏表款已全部賣出，但品牌間中也會在香港引入「新款」古董珍藏，有興趣的讀者不妨跟店舖查詢。●

查詢：8105 5008

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com