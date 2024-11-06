WINE：跟肥土伊知郎 酒廠跑馬拉松 傳奇時刻 蘇格蘭與日威交織

一切的起點是The Dramathon。這個跑步比賽在蘇格蘭Speyside舉行，用得上"Dram"，a dram of whisky嘛（一小杯whisky的意思），顧名思義，當然與威士忌有關，但不是邊飲邊跑（雖然波爾多馬拉松都是邊飲邊吃邊跑，但喝威士忌做運動，就太危險了），而是從酒廠出發跑，途經不少酒廠，最後更在酒廠衝線。今年的比賽無論全馬、半馬或10公里，都是以Glenfiddich為終點；如果是全馬的話，是以Glenfarclas為起點，半馬是在Tamdhu，10公里則在Aberlour。

雖說是「參與」，但我沒有跑，只是給朋友打氣。活動因為去年停辦，今年報名更熱烈，除了我幾個友人外，還有10多個香港人參賽。蘇格蘭威士忌酒廠大多集中在Speyside，大約有50間，除了上述的Glenfiddich、Glenfarclas等大廠外，今次賽事沿途便經過Cragganmore、The Balvenie等，還可遠眺山上的The Macallan。這些名字，平時在酒標上看得多，現在卻能用腳逐間去跑，以身體去感受當地的釀酒環境，實在是非常特別的體驗。

「盲品」5款秩父威士忌

難怪日本威士忌界的傳奇人物、秩父威士忌老闆肥土伊知郎也來參賽，雖然他已屆59歲，但仍順利完成了全馬，時間是5小時12分57秒，真的十分厲害。肥土伊知郎既然來賽跑，因此順便於賽前一天在跟他有多年合作的Highlander Inn辦了一場秩父品飲。老實說，我來Speyside名義上是跟朋友吶喊助威，更大誘因其實是來一睹「大神」的風采。

今次品飲由於在比賽前夕舉行，因此參加者不少是世界各地而來的跑手，或許因為眾人背景迥異，秩父品牌大使吉川由美主講品飲會的方式也與別不同。平時的品酒會，每款酒都列明是什麼，還有一堆介紹，務求令參加者記住不同款式，以增強品牌的認知度。吉川由美今次帶來5款秩父，基本上卻是讓參加者「盲品」。她解釋不想讓大家有先入為主的感覺，所以不先作任何介紹，反而是問參加者問題，在嘗試第一款威士忌後，我幾乎被她的第一個問題考起：「這一款到底是不是single malt？」大家喝威士忌有些年資的話，通常都喝single malt，因為blended（調和式）多屬大路貨式，但秩父的理念正是要打破既定框框，而我在第一款酒便嘗到穀物（Grain）威士忌獨有的甜香，果然，這款不是single malt；然後她的第二個問題是：「這款酒精度有多高呢？」由於酒體濃厚，有些新酒的辛辣，但酒精感不算很強烈，我估是57、58度吧，結果答案卻是62.3%！

新技術新設備 縮短陳釀時間

然後，她讓我們一起試第2和第3款威士忌，感受當中的分別。兩款都是single malt，香氣四溢，果味濃郁，第3款酒精感較強，但相差不太遠，但原來第2款陳釀了10年，第3款只陳釀了4年，能夠達到這效果，是因為第3款是在2017年新開設的2號廠釀製，在新技術新設備下，縮短了陳釀時間。不過第2款只要加點水，其陳年較久的優勢便展現出來，香氣更開放，酒體更平衡，這正是威士忌不可思議的地方。

第4款是運用了不同木桶陳年的威士忌，讓我們感受木桶的影響力。而第5款更值得詳細介紹，吉川由美開宗明義說那是調和式威士忌，她提出的問題是「怎樣調和呢？」雖然沒有即時道出答案，但她指出，肥土伊知郎認為全世界現在都在釀製威士忌，就如台灣、印度這些天氣炎熱的地方，都能釀造出色的威士忌，因此大家應該摒棄喝哪個地區威士忌的概念。原來這一款慶祝秩父成立20周年Ichiro's Malt & Grain 20th Anniversary Edition，除了用到秩父的威士忌，還用了他祖父輩的羽生威士忌，還有蘇格蘭的威士忌（Benriach），展現他世界大同的理念。

如果你對日本威士忌的認知是山崎、白州、余市、響的話，或許不明白為何只有20年歷史的秩父如此重要，也不清楚肥土伊知郎何以傳奇。但對威士忌稍有認識的朋友，應該都知道羽生酒廠的「啤牌系列」吧？2020年全套54支拍賣價是11,890,360港元，翌年5支「A至5階磚同花順」威士忌，也拍了540萬港元，但這些威士忌曾幾乎被倒掉！

故事是這樣的，肥土一家一直經營羽生酒廠，但1990年代威士忌業式微，肥土伊知郎也沒想過繼承產業，反而到了山崎工作，羽生酒廠後來也變賣了，但新東家竟然打算放棄羽生400桶原酒，伊知郎知悉後，傾盡辦法拿回祖父輩的心血，並以新包裝出產，其中一個最著名的就是現在變成天價的啤牌系列。伊知郎知道僅靠那400桶酒無法持續發展，因此又在此基礎下，於2004年成立秩父蒸餾所（到2008年才正式運作），配合羽生的舊酒出產新品，結果不止大受市場歡迎，更屢獲世界威士忌大獎殊榮。

Highlander Inn全球最佳威士忌酒吧

不得不提，Highlander Inn在2010至14年連續5年獲Whisky Magazine評選為「全球最佳威士忌酒吧」，成為全球威士忌發燒友的朝聖地，而有趣的是其主理人竟是日本人皆川達也，他對威士忌知識淵博，還有喜歡「蜎窿蜎罅」找尋美味的冷門威士忌，令人讚歎其品味與鑑賞力。由於秩父跟Highlander Inn有不少合作，因此今次tasting也順理成章在這裏舉行，而且，比賽日肥土伊知郎和吉川由美在跑完步後都繼續在Highlander Inn暢飲，同行友人問他拿簽名與合照，他都來者不拒、十分友善，更不像跑完了一場馬拉松。

肥土伊知郎表明如無意外明年會再次參加The Dramathon，如果大家都想一次過滿足3個願望，可以到官網留意何時報名，我的酒友們亦已相約明年一起跑，再次享受蘇格蘭與日本威士忌界交織的傳奇時刻。●

胡蘇 曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。●

網址：The Dramathon https://www.thedramathon.com

文：胡蘇

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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