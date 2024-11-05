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Happy PaMa 教得樂 第526期

Happy Pa Ma

家庭有教：婚姻關係的重要

【明報專訊】不是每個人都想結婚，亦並非每個人都想談戀愛。但得到美滿的婚姻或戀愛關係，是很多人夢寐以求的事。事實上，正面的婚姻或戀愛關係，對個人的身體和精神健康都有正面影響！更有趣的是，在父母融洽婚姻關係下長大的孩子，不但情緒更穩定，亦更懂得與同儕建立關係。

美滿婚姻 利孩子情緒社交發展

為什麼會這樣呢？美國發展心理學家Mark Cummings就點出，父母之間的關係對孩子來說就像家庭穩定的「指標」一樣。孩子看到父母之間關係融洽，會感到家庭又溫暖又安全，於是更有信心和勇氣探索這個世界。相反，孩子經常看到父母爭吵，會覺得家庭「風聲鶴唳」，於是做事傾向小心翼翼，行為顯得焦慮退縮。較年幼的孩子更可能會因為「中心化思想」而覺得父母是因為自己「做錯事」而爭吵，並因此而感到不安和內疚。所以，父母的婚姻關係愈好，孩子的情緒發展愈好。

另外，美國家庭治療師Vivienne Roseby點出，孩子會留心觀察父母之間的互動，並在腦海中建構出一個「劇本」。這個「劇本」講述人與人的相處是怎樣的。如果孩子經常見到父母用心愛護對方，腦海中的關係劇本會充滿容忍和關愛。孩子按這個劇本與同儕互動，較容易在同儕的行為中看到友好和關心。相反，如果孩子經常見到父母失控互相指摘，腦海中的劇本會充滿憎恨和爭鬥，較容易在同儕的行為中看到挑釁和侵略。所以，父母的婚姻關係愈好，孩子的社交發展愈好。

在接下來的幾期《家庭有教》中，我們會與讀者分享如何辨識負面的婚姻互動方式，從而建立正面的婚姻關係。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第526期]

相關字詞﹕婚姻關係 親子筆陣 家庭有教

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