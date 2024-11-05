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Happy PaMa 教得樂 第526期

Happy Pa Ma

感創航道：同理心 教學的心靈橋樑

【明報專訊】當我們走進課堂，期望看到的是學生積極參與和投入學習的景象。然而，現實往往與理想有差距，我們看到的可能是學生上課時分心、缺乏參與或自信心不足。這些情况提示我們，作為教育者，需要更深入地了解學生的內心世界。一個真正具有同理心的課程，應該是能夠體現學生的興趣、能力和知識背景的課程。

面對學生在課堂上的不同表現，我們不能僅僅將其歸咎於學生個人。相反，我們應該反思教學方法。儘管我們有各種教學策略，如繪本教學、戲劇教學、遊戲學習、情境學習、任務學習等，但如果這些方法不能觸及學生的心靈，那麼它們的效果將大打折扣。因此，我們需要從同理心的角度出發，重新設計課程和教學方法，讓每一個學生都能感受到被理解和支持。

為了讓我們的教學更具同理心，我們需要從以下3個角度反思：

1. 了解學生需求和期望

同理心在教育中扮演着關鍵角色，尤其是在課程學與教的過程中。它不僅是一種情感上的共鳴，更是一種能力，讓教師能夠理解和感受學生的需求和期望。透過同理心，教師可以更有效地設計和實施課程，以滿足學生多樣化的學習方式和背景。例如，一個具有同理心的教師可能會考慮到學生家庭環境的差異，並因此提供更靈活的額外支援。此外，同理心也促進了教師與學生之間更深層次的溝通和理解，這對於建立積極的學習環境至關重要。

2. 教學方法適應不同學習風格

現時有不少學校可能在同一班內有很多不同文化背景的學生，因文化和成長背景不同，不同的學生有不同的學習風格。在教學策略上，同理心可以體現在多元化的教學方法中，如合作學習、同儕教學和情境模擬等，這些方法都需要教師從學生的角度出發，設計符合他們學習風格的學習活動，讓學生更有可能參與課堂活動，並對學習產生積極的態度。

3. 提供足夠支持克服學習困難

同理心還能幫助教師識別和解決可能影響學生學習的障礙，如文化差異或語言障礙。在這些情况下，教師可能需要調整教學內容或方法，或使用混合模式的教學策略，以確保所有學生都能獲得平等的學習機會。

上述反思和策略，將幫助我們建立一個更具同理心的教學環境，讓每一個學生都能在學習中茁壯成長。

註：於教育大同的親職課程和計劃中，empathy譯為同感心。

文：黃永康（教育大同學校同行者）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第526期]

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