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副刊
Happy PaMa 教得樂 第526期

Happy Pa Ma

升學攻略．幼稚園及小學篇：一呂學術體藝並重 利升中

【明報專訊】問◢小兒是長子，將於沙田區某免費幼稚園畢業。他面對大人較靦腆，比較靜，但願意和人溝通，坐得定，學習認真。他也是個有愛心的哥哥，很愛惜小一年的妹妹，兄妹感情很好 ，期望他們將來就讀同一所學校。他中英文聽說讀能力理想，較擅長田徑、繪畫和數學。這3項活動都替其報了校外比賽，取得名次，以備叩門之用。

考慮兒子對外較害羞，未必能於面試中突圍而出，報直資只為希望在6月有人放棄學位時，能得到補缺。直資而言，培僑書院及保良局陳守仁小學哪一間較理想？若於6月時同時得到浸信會呂明才小學（一呂）、培僑及陳守仁的學位，選擇哪一間較理想？而保良局林文燦英文小學則是較次的選擇，選擇原因是其為英小，也較培僑及陳守仁冷門些。是否在沒有一呂、培僑及陳守仁這些選項下可選擇林文燦？還是叩同區胡素貞博士紀念學校（一胡）、聖公會主風小學等校更理想？

答◢直資與津貼小學，各有特色，難以比較，例如培僑書院聘有10多名外籍教師，除中文科以普通話授課外，所有科目以英語授課，此校具國際視野，兼擁有深厚中國文化涵養和中國情懷；保良局陳守仁小學主要以英語授課，着重多元化，學生需要學習英文、中文、普通話及第三語言（法語、西班牙語或日文），學校重視藝術及體育，聘請專業人士指導學生發展各方面潛能；「一呂」是地區名小學，學術與體藝並重。論英文，陳守仁佔優，論全面發展，3間都好，但一呂是津貼，亦與浸信會呂明才中學有聯繫，故略為領先。保良局林文燦小學也不差，學生來自30多個國家及地區，重視英文，亦可考慮。胡素貞博士紀念學校排名僅次於一呂，是津貼名小學，值得一試。聖公會主風小學雖然排名低過一呂和一胡，如你喜歡，也不妨報考。

從孩子角度考慮 可選北角衛理

問◢小朋友有基礎學術底子，中文程度不差，但理解力和專注力較弱。請問應該選學術程度較高、較傳統的滬江小學，還是選學術較淺但包容度大些的happy school北角衛理小學？知道學術程度高和催谷的小學派位是比happy school 派得好。應該怎選擇？

答◢從小朋友角度考慮，應該選擇適合他們性格和程度的學校，如他理解能力、專注力不強，似乎選一間包容度大些的happy school（北角衛理小學）好些。用世襲收生來排位，去年北角衛理小學在其校網14間小學排名第4，而滬江小學則排名第5。既然北角衛理小學適合你兒子，不妨考慮選擇該校！

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第526期]

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