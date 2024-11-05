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Happy PaMa 教得樂 第526期

Happy Pa Ma

客座隨筆：藝術教育培養正向思維

【明報專訊】新學年，有社福機構的調查指出，中學生的幸福感只屬一般水平，且約兩成受訪學生出現中度至非常嚴重的抑鬱或焦慮徵狀，該機構呼籲學校要舉辦各式各樣的活動，建構快樂校園文化，通過家校合作，引導學生積極學習等！

家校合力 推動藝術創新

其實有很多學者指出藝術教育有助自我了解、調和情緒、加強解難能力和潛能的發展。7月份，當筆者被邀請出席一些學校活動時，發現有些學校非常關注藝術教育，例如培育學生靈性與藝術融合的「聖伯多祿堂屬校聯合藝術展2024」，學校期望通過藝術表達對創造者的感恩及展示學生的創新才華。筆者出席活動時，感受到家校合一的可貴，例如家長協助拍攝工作、與學生一同出席參與活動，校長及教師上下一心，互相支持，各盡其力去推動藝術教育，這種正面而愉快的氣氛，有助孩子健康成長！

另外，重視提升全校文化藝術素養的寶血女子中學，以快樂校園及理想的中學生活為題，舉辦全港小學女畫家繪畫比賽。作為評審之一，筆者見到作品天馬行空，小朋友有時身處圖書館讀書，有時卻在運動場，甚至與同學在校園玩樂等的快樂情景，色彩斑斕，發揮童真童趣的想像力；運用藝術媒介培育學生正向思維是很值得鼓勵的！

樹立正面價值觀 身教重於言教

其實，要讓小朋友身心健康、有正向價值觀，身教重於言教。筆者出席漢華中學的視覺藝術科學生作品展時（圖），才知道該校的關穎斌校長在1980年代中學會考，畢業時雖是理科生，卻選修了視藝科。他表示當時不少港人認為文化藝術「搵唔到食」，但他卻受學校視藝科教師循循善誘的教學態度所感染，所以現在學校投放不少資源在藝術科，如聘請專業教練教授「一生一體藝」課程，作跨學科藝術教學活動等，讓學生可以結合生活知識與美學，增强創作能力、正面品德及修養等！

中國近代教育家蔡元培曾經說過，「藝術教育的目的在於認識美醜，培養高尚的興趣、積極進取的人生態度」。所以學習藝術不一定成為藝術家，更重要在學習過程中領悟前人的智慧。期待更多的學校關注藝術教育，讓學生在困難重重的人生道路上，仍然能勇敢地面對！

文：陳雪儀（香港藝術發展局藝術教育主席）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第526期]

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