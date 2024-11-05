明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第526期

Happy Pa Ma

A苗園圃：出入精神科（下）

【明報專訊】上回說到，小兒子因精神科醫生一句不需要再覆診而歡呼，而我則有深刻的感受。因為毋須藥物治療，小兒子一年只需覆診一次。疫情3年，先是精神科醫生離職，後因覆診大樓裝修，在等候新醫生和轉換覆診地點期間，要多次改期，最後我竟然把這事完全忘記了。轉眼間脫期超過一年，結果要重新排症。

小兒子上一次到精神科仍是個初小生，因脫期原本打算不再排期覆診了，但隨着他長大，在就讀小六那年，觀察到他因衝動而犯錯的情况日漸加劇；在教師督促下，我意識到升中前帶他見醫生的必要……出乎意料，當精神科醫生詢問了一系列生活情境題後，認為他處事理智，也有適當的自控能力，宣布毋須再見。我之所以感受深刻，皆因已有心理準備，小兒子的衝動情况或需配合其他治療方法，誰知醫生反倒給予我們信心，並展望升中有好的新開始。

多重考慮 服藥提升專注力

大兒子見精神科的考慮和經歷又如何？很多家長抗拒藥物治療，最常聽見的原因是擔心副作用（例如服藥孩子會長不高或長期食藥會傷腎）、害怕被標籤、擔心依賴藥物等。大兒子大概是小學三年級時開始服用專注力提升藥物，這個決定實在不易！當年我和先生主要有以下幾項考慮：（1）他是「雙料」孩子，即自閉症（他主要有亞氏保加症特徵，例如是對朋輩缺乏同理心，接受新事物較困難等），兼有專注力不足；（2）課堂上會玩文具、傾談，甚至離位，極易分心；（3）在學校跟同輩起爭執是家常便飯；（4）在家經常有意無意挑釁弟弟，家無寧日，影響家庭和諧；（5）參考一名相熟兒童心理學家的客觀分析，「服用專注藥，孩子在校有效投入課堂，一他不會因在課堂上分心而被老師標籤為壞學生，二他會比較容易接收老師的教導和指令，三在白天的時候，他在學習、做功課及與同學相處等各方面都大致順利，那麼到晚上你兩夫婦就不用與他糾纏於功課上，可騰出親子時間，在輕鬆氣氛下幫助他人際關係的成長」。我和先生仔細衡量過，服藥對他在小學階段的幫助是重要的，而不服藥所引致的問題會很長遠……

從成長需要出發 不戴有色眼鏡

不知不覺，大兒子已踏入高中階段，過去8年多，每隔3至4個月便到精神科覆診一次；從前是爸媽主導與醫生對話，近年是他主動向醫生說出服藥效用、感受和需要。回想第一次服藥時，我清楚向他表示，服藥是幫助他課堂上不再發「白日夢」，到有一天他認為自己有能力專注時要主動表達，適時停止服藥。

感恩大兒子並沒有因服藥而長不高，他知道藥物是一種幫助，所以並沒負面感受。作為父母，當然擔心他長期食藥會傷腎，醫生定期要他驗血，我們都密切關注他的健康狀况。

希望透過一連兩篇「出入精神科（上）及（下）」，幫助更多父母了解有特殊學習需要的孩子需要看精神科的原因，並明白看與不看對孩子有什麼影響。父母千萬不要戴有色眼鏡看待精神科，也不應該單方面拒絕任何一種治療方式，考量的重點必須從孩子的成長需要出發，把握幫助他們的時機。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第526期]

上 / 下一篇新聞