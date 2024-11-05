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Happy PaMa 教得樂 第526期

Happy Pa Ma

蒲公英教室：新學年新開始

【明報專訊】新學年新開始，雖然開學已有兩個月，但對於家長和學生來說，適應新環境仍然是個挑戰。今年9月，我也迎來新開始，轉到「獅子會何德心小學」任職。過去17年一直在舊校工作，早已習慣和熟悉那裏的運作。相比之下，新校規模大得多，意味着我跟家長和學生一樣，是時候踏出舒適圈，迎來更多不同的挑戰。以下，我將與大家分享各方面的新轉變。

多溝通及聆聽

想讓孩子深切感受到支持，就必須定期溝通，了解他們的感受和想法。但在關心時切忌過於緊張，否則反而容易造成孩子的壓力。有效的溝通以聆聽為主，例如輕鬆地詢問孩子今天上學的心情與狀態，讓他們分享情感並給予支持，讓孩子知道我們非常重視其感受。

調節心態

孩子需要時間來適應新環境，而家長的期望有時會造成不必要的壓力。與其強調學業成績，倒不如幫助孩子認識到轉變是成長的一部分，鼓勵他們以積極的心態面對新挑戰， 一起調節好心態，面對新轉變。

設定目標

正如我以往的文章都有提及，家長可與孩子一起設立一些短期目標，不僅限於學業，如交新朋友或參加活動等都可以，然後定期和孩子一同檢視，當達成目標時便給予適當的鼓勵和表揚，增強他們的自信心。

支援及協助

在孩子轉學或升班的過程中，了解他們的需求並提供實際幫助，比如準備必要的文具和書籍等，讓他們感受到支持。如有心理上的需求，也可以考慮尋求學校輔導教師的幫助。

在孩子面對新環境的過程中，家長的支持和理解至關重要。透過多溝通、調節心態、設定目標以及提供實際協助，絕對能幫助他們更順利地適應新階段，漸漸成長和變得有自信。面對世界的不斷轉變和AI時代的出現，無論是教育界還是家長，都需要調節心態，嘗試淘汰傳統的填鴨式教學，多注重孩子的身心發展，讓他們更愉快及健康地成長。

文：黃偉立（獅子會何德心小學校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第526期]

相關字詞﹕名人KOL 親子筆陣 蒲公英校長 黃偉立

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