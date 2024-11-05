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Happy PaMa 教得樂 第526期

Happy Pa Ma

親子筆陣．荷事荷地：荷蘭中小學禁用手機

【明報專訊】從今年1月1日起，荷蘭教育部開始逐步禁止全國中小學生在學校內使用手提電話、智能手表等電子設備，只可使用有功課程式和學校資訊的手提電腦。他們認為電子產品對學生上課有不利影響，學生難以集中注意力，從而令成績下降；同時人與人之間也缺少溝通。

放置在locker內直到放學

於是，兩名兒子的手提電話就只用作返校後報平安或緊急之用，其餘時間都要關上，並放置在locker內直到放學。現在小息和午休時間，同學們都用來聊天和打波做運動，作為家長的我，覺得這一禁也不錯。

此外， 學校也全面棄用紙張傳遞信息，升級改用Apps程式。學校使用的Apps多不勝數，全是荷蘭自家創辦的程式，例如Magister和Somtoday，除了學生使用，父母也可透過Apps與學校溝通，並且從中查看學生的時間表、學校資訊、考試範圍和分數、學生資料、老師電郵，甚至連病倒請假，也可透過App取代打電話。

而學生的成績表，則使用名為Catwise的互聯網，這是教師、學生和家長三方使用的網頁。教師會上載學生考試成績，但沒有分數，全用部icon代替，並附有教師評語，學生看完評語後可在網頁內自我評核，家長則可以跟進子女與教師之間的互動。現今科技先進，學校的改進，也給做父母機會學習新資訊。

文：Katy

作者簡介：因為一段異國情緣，伸延出一個中荷家庭。兩地不同教育，並沒造成衝突，反之融會貫通，造就了兩名兒子精乖伶俐、成績優異。遠嫁人妻的Katy很樂意將在荷蘭育兒的經驗、知識和趣聞一一與大家分享。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第526期]

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