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Happy PaMa 教得樂 第526期

Happy Pa Ma

與別不「童」：近九成8歲以下患者免除全身麻醉 沉浸式虛擬實境 減低病童電療恐懼

【明報專訊】據兒童癌病基金資料，香港每年約有180名兒童患癌。專家指出，約三分之一人須接受電療，過程中病童須戴上限制活動的模具，為免他們恐懼掙扎，很多時都要接受全身麻醉。香港理工大學醫療科技及資訊學系放射學課程近年開展HEROCARE計劃，運用沉浸式虛擬實境，讓小朋友在一個輕鬆環境下，學習如何自主配合電療。計劃推出3年，近九成8歲以下服務使用者能夠在毋須麻醉下順利完成療程。

文︰彭堦琛

作為父母，子女患癌猶如天崩地裂，身為人父的鄭先生便最明白箇中感受，皆因兩年前，當時只得5歲的女兒晴晴確診腦癌，「那時囡囡忽然不受控地流口水，初時以為是腦水囊腫，但手術切除後化驗，卻發現是腦癌」。鄭先生還來不及消化，已經要馬上陪晴晴踏上抗癌之路。

掙扎亂動 影響電療精準度

晴晴需要接受電療，鄭先生當初有不少疑慮，「我以為電療真的是用電去治癌，會很痛、很恐怖，又不清楚治療室的環境，網上資訊亦不確定是否準確，所以對電療其實一知半解」。就在徬徨不安之際，醫務社工建議他參加HEROCARE計劃，協助晴晴克服恐懼，在清醒狀態下完成電療療程。

個人化工作坊 為療程採排

此計劃由理大醫療科技及資訊學系（放射學）兩名副教授李泳怡和羅嘉慧，以及實務副教授梁允信共同策劃，並由該學系學生主理，主要是通過遊戲形式，且按孩子興趣性格設計出個人化的電療綵排工作坊，幫助3至17歲病童和照顧者，藉着90分鐘的體驗去熟習整個流程，減少對治療的不安。

身兼香港放射治療師協會主席的梁允信解釋，電療是利用高能量放射線破壞癌細胞DNA，將之殲滅。為確保精準，療程前需要一個「設計」工序。他以晴晴為例，由於她要接受頭部電療，需要預先配製適合其頭部尺寸的透明膠模，電療時用來固定晴晴頭部，在治療牀上保持不動。梁允信續謂，電療療程一般介乎3至35次不等，每次約需5至30分鐘。過程雖無痛楚，但為免小朋友不安掙扎，破壞電療的準確度，大部分8歲以下的兒童都需要麻醉。

李泳怡補充，小孩子的恐懼不難理解，「戴着緊得連臉頰都壓出印痕的膠模，獨自躺在又大又冷的治療房間，聽着龐大機械運轉時發出的巨響並保持靜止，重複3至35天，想不哭也難」。然而麻醉亦有風險，她表示可引致吸入性肺炎，長期使用高劑量麻醉藥，亦會影響腦部發育。

麻醉或致肺炎 長遠傷腦

為了幫助一班病童，計劃運用理大的「混合沉浸式虛擬環境」（HiVE）教室，讓孩子在逼真的投影技術下摸擬電療過程，為正式的療程作好準備。計劃自2021年展開至今，共服務過46名病童，有88%的8歲以下病童，最終能不靠麻醉完成療程，晴晴是其中之一。

鄭先生憶述︰「其實晴晴綵排時都有大哭，大家都說她很大機會需要麻醉。」沒料到正式電療當日，晴晴竟主動要求醫生不用麻醉，並整整5分鐘獨自躺在治療室一動不動，結果令醫生信服，小妮子最後順利完成30次無麻醉的電療。羅嘉慧承認，有些孩子最終還是需施行麻醉，「但至少我們讓小朋友在不幸中，多了些快樂，不會只留下對治療的陰影」。

[Happy PaMa 教得樂 第526期]

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