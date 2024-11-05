本周FOCUS．採訪手記：讀障一樣「讀得成書」

考上大學當名醫

誠然，讀障學童在學習上所遇到的挑戰，肯定比一般孩子大很多，但「讀不成書」這個魔咒，卻絕非牢不可破。本港為人熟悉的精神科專科醫生黃重光和丁錫全，兩人皆有讀障問題，仍能考上大學「神科」，踏上行醫之途。

今期封面故事主角、香港救助兒童會首屆「救助兒童獎」個人組得主陳卓琪（Twiggy）也是讀障患者，卻擁有雙碩士學位，取得註冊教師和註冊社工兩個專業身分。

接受孩子學習困難非懶惰

在訪問之中，Twiggy並沒有刻意淡化讀障所衍生的學習困難，她也經歷過一段痛苦日子。惟她再三強調，學習方式並非只得一種，找對門路，讀障一樣「讀得成書」。Twiggy也慶幸有一個開明的媽媽，從來沒有在分數上給她壓力。她寄予家長︰「首要是接受自己的孩子有學習困難，他們並非懶惰；當見到小朋友付出努力後有進步，哪怕只是一丁點，都不要吝嗇讚賞，讓孩子感受到家人的支持；最後，請家長不要按子女的年齡去釐定學習進度，而是按他們的實際能力調適，最重要是按部就班，先打好基礎，由淺入深。」盼望Twiggy的親身經驗，能給一眾讀障學童及其家長帶來鼓勵。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第526期]