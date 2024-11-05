中介提供多元義工服務 留意收費項目

推短期工作營 方便港人請假

很多人以為參加海外義工服務期間要全程做義工，參加者不會有私人時間。Kenya說：「其實大部分義工服務只要求參加者在星期一至五工作，星期六、日或公眾假期可以休息，參加者有時間自由活動，或自費參加主辦單位推薦的其他導賞或觀光活動。」翻查義遊網站上刊登的海外義工服務資料，內容非常多元化，有義務教育、大自然保育、重建設施等，「一般工作日期約10至14天，有些會更長，可能要連續服務1至3個月，但考慮到香港人好難一次過請10天假，所以近年我們亦與合作伙伴推出短期工作營，最短只需做4至5天」。

住附近村屋 吃當地平常食物

收費方面，義遊收取費用包括協助參加者申請服務名額、入營前的支援如解答疑惑，以及工作營期間的住宿、膳食、義工項目、工作營資料內提及之活動，如東南亞區的參加費用由4000多元起；但當中並不包括來回當地機票、旅遊保險、額外逗留期間的住宿及飲食費用等。雖然網站上註明參加者到埗後要自行乘搭交通工具前往報到點，不過Kenya說除非報到點就在機場或火車站，否則當地主辦單位會考慮參加者的安全問題，盡量安排交通接送，「好像我去年到蒙古做義教，很難有公共交通工具去到服務的村莊，所以（主辦單位）都有車在機場送我們到目的地」。她強調，由於是義工服務，因此參加者不要期望住宿及飲食方面會有很好的招待，「通常都是睡在服務地點附近的村屋或空置單位，飲食則是當地人平常會吃的東西」。不過，Lawrence說由於參加者來自五湖四海，試過有一名團友曾在蘇格蘭學廚，因此烹煮的食物美味得令人驚喜，而同團的女團友更有機會向他討教廚藝，「不過，參加者一定要主動去問，因為對方的身分只是義工，不會主動去教你，肯問就有機會在旅程中有更多特別的體驗」。●