中環美食：意廚炮製家鄉味道 意大利飯啖啖紅酒果香

【明報專訊】想尋找意大利人的家鄉味道？中環國際金融中心商場的Sabatini將在11月12日晚上推出威尼托（Veneto）地方菜6道菜餐單，可讓你品嘗到意大利人的家鄉美味。威尼托大區是意大利東北部的其中一個行政區，區內首府就是大家耳熟能詳的水鄉威尼斯（Venice）。不過，今次3名來自威尼托的行政總廚Claudio Favero、主廚Marco Antonio Li Voti及區域總監Diego Bozzolan聯手設計的餐單並非以海鮮為主，而是他們記憶中的鄉土滋味。以餐單上的其中一道意大利飯為例，主廚Marco用上威尼托大區維羅納（Verona）省出產的稻米，配上維琴察（Vicenza）省著名的阿希亞格芝士、富果香的濃縮意大利阿瑪羅尼紅酒熬煮而成，充分展現威尼托食材的多樣。