港大兒科前線：先天免疫缺陷 打疫苗反招併發症

疫苗可以模擬感染，以訓練孩子的免疫系統。疫苗種類很多，如減活疫苗，透過降低病原體的毒性去模擬感染；滅活疫苗則徹底殺死病原體，並使用其抗原誘導免疫細胞作出反應。透過香港兒童免疫接種計劃，孩子出世到小學6年級，會接受10次接種以預防乙型肝炎、肺炎鏈球菌、百日咳和麻疹等傳染病。除了計劃所覆蓋的病原體，流感病毒也不容忽視。截至今年9月25日，本港在本年度錄得34宗兒童流感相關之嚴重併發個案，當中有6宗死亡個案。政府正推行季節性流感疫苗學校外展計劃，以提高學童接種率。

感染1周不癒 現併發症 快求醫

孩子免疫力通常由感染或疫苗產生，但有些孩子患有先天性免疫缺陷症（inborn error of immunity，IEI），不能正常地對病原體或疫苗產生抵抗力，引致感染後長時間未能復元，甚至接種疫苗後產生嚴重併發症，如卡介苗引發擴散感染，輪狀病毒疫苗導致長期腹瀉等。IEI有超過500種，如患濕疹、哮喘、蕁麻疹或食物敏感的孩子對常規治療未見效，或家長發現孩子感染後1星期未能復元，並有嚴重併發症如肺炎、鼻竇炎、口腔潰瘍、肛門膿腫、關節炎、紅疹、長期或周期性發燒，都應該盡快找兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生，檢查有否患上IEI，從而得到適當治療。

誰也不想看見活潑的孩子生病，當他們生病時，家長給予無微不至的照顧，孩子定能茁壯成長！

欲了解更多，可留意以下網頁：

勉逆歷：

先天性免疫缺陷症病人和家屬組織

shorturl.at/3ExRm

衛生防護中心疫苗接種計劃：

shorturl.at/GjbFC

文：陳政皓（香港大學內外全科醫學士及醫學研究碩士生）

劉宇隆（香港大學兒童及青少年科學系講座教授）

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