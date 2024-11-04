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健康

港大兒科前線：先天免疫缺陷 打疫苗反招併發症

【明報專訊】家長最憂慮的，莫過於孩子生病。孩子容易在學校跟同學接觸導致上呼吸道感染；踏入冬季，受感染風險增加。一般而言，5歲以下小童在1年間可能有5至10次上呼吸道感染，當中大多數源於病毒，例如流感病毒、鼻病毒和呼吸道合胞病毒；除病毒以外，還有其他致病原，如肺炎鏈球菌。大部分情况只需適當處理發燒，補充足夠水分和充分休息，1星期內便會康復；但如孩子呼吸困難、持續發燒、耳痛或病情惡化，便需及早求醫。頭5歲的感染會訓練孩子的免疫系統，產生對這些致病原的抵抗力，從而減低5歲以後感染風險。

疫苗可以模擬感染，以訓練孩子的免疫系統。疫苗種類很多，如減活疫苗，透過降低病原體的毒性去模擬感染；滅活疫苗則徹底殺死病原體，並使用其抗原誘導免疫細胞作出反應。透過香港兒童免疫接種計劃，孩子出世到小學6年級，會接受10次接種以預防乙型肝炎、肺炎鏈球菌、百日咳和麻疹等傳染病。除了計劃所覆蓋的病原體，流感病毒也不容忽視。截至今年9月25日，本港在本年度錄得34宗兒童流感相關之嚴重併發個案，當中有6宗死亡個案。政府正推行季節性流感疫苗學校外展計劃，以提高學童接種率。

感染1周不癒 現併發症 快求醫

孩子免疫力通常由感染或疫苗產生，但有些孩子患有先天性免疫缺陷症（inborn error of immunity，IEI），不能正常地對病原體或疫苗產生抵抗力，引致感染後長時間未能復元，甚至接種疫苗後產生嚴重併發症，如卡介苗引發擴散感染，輪狀病毒疫苗導致長期腹瀉等。IEI有超過500種，如患濕疹、哮喘、蕁麻疹或食物敏感的孩子對常規治療未見效，或家長發現孩子感染後1星期未能復元，並有嚴重併發症如肺炎、鼻竇炎、口腔潰瘍、肛門膿腫、關節炎、紅疹、長期或周期性發燒，都應該盡快找兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生，檢查有否患上IEI，從而得到適當治療。

誰也不想看見活潑的孩子生病，當他們生病時，家長給予無微不至的照顧，孩子定能茁壯成長！

欲了解更多，可留意以下網頁：

勉逆歷：

先天性免疫缺陷症病人和家屬組織

shorturl.at/3ExRm

衛生防護中心疫苗接種計劃：

shorturl.at/GjbFC

文：陳政皓（香港大學內外全科醫學士及醫學研究碩士生）

劉宇隆（香港大學兒童及青少年科學系講座教授）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕先天性免疫缺陷症 疫苗 上呼吸道感染 健康 兒科 兒科專科 港大兒科前線

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