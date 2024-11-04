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健康

現代醫學佐證：焦慮緊張 易心房顫動

【明報專訊】現代醫學研究也從不同角度證實心血管系統與神經系統的密切關係。例如長期焦慮緊張的人，容易心房顫動（atrial fibrillation）。這種心律失常不僅影響生活質素，還可能增加中風等嚴重併發症風險。另外，經常處於緊張狀態的人往往血壓較高，直接影響心血管系統的健康。

另一例子是日本醫學界發現的章魚壺心肌症（takotsubo cardiomyopathy），俗稱「破碎心臟綜合徵」。這種疾病通常由巨大精神壓力引起，可導致暫時心臟衰竭；症狀酷似心肌梗塞，但冠狀動脈卻沒有明顯阻塞。這一發現有力地證明了精神壓力可以直接影響心臟功能，進一步佐證心血管系統和腦神經系統之間的密切聯繫。

中醫「心藏神」、「心主血」、「心主神明」等概念，強調心臟對思維活動的深遠影響。這些看似簡單的理論實際上蘊含深奧智慧，並在現代科學研究中得到了不同程度印證。通過深入理解心臟與大腦的密切關係，我們不僅可以更好地把握中醫五臟六腑理論的精髓，還能為現代醫學研究提供新的思路和靈感。

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