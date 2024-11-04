中醫解讀心藏神 心腦協調 精神健康

「心」包括神經系統

首先需要特別注意的是，中醫所說的「心」，並不僅指西醫所指的心臟器官，還包括整個神經系統的思維活動，即現代醫學的大腦功能，與心互相影響。

從胎兒發育開始，神經系統和心血管系統同步發展。這一點非常關鍵，揭示這兩個系統之間的內在聯繫。更有趣的是，如仔細觀察，會發現許多血管走向與神經線走向是非常一致。可以說，神經線和血管通道在很大程度上是共用。這就解釋了為何人體中，很多有神經分佈的地方同時也有血管分佈，反之亦然。這種解剖學上的關聯，為我們理解循環系統和神經系統的密切關係提供了重要基礎。

上心系統vs.下心系統

中醫所說「心藏神」的概念，實際上包括兩個相互關聯的系統：下心系統和上心系統。下心系統比較容易理解，是指心臟、血管等整個循環系統。但我們不能忽視的是，心臟活動並非完全自主，而是受到自主神經系統精密控制；例如，心跳速度、血管收縮舒張、血壓變化等，都與自主神經系統密切相關。這就引出了上心系統的概念，指的是大腦對自主神經的控制。

心臟系統可以分為上心、下心系統。上心系統監測和調整循環系統對環境和情緒變化的反應，就像一個敏感的傳感器，隨時準備調整身體狀態以適應外界變化；下心系統專注維持基本生存功能和循環穩定；像身體的「自動駕駛儀」，確保即使在我們不注意的時候，基本生理功能也能正常運作。這兩個系統的協調工作，使我們保持基本生理功能的同時，靈活應對外界變化。

確保身體反應與情緒一致

「神經循環灌注」這個詞，聽起來有點複雜，其實它描述一個非常有趣現象。簡單說，就是大腦和心臟如何通力合作，調節所需之血液流動和情緒反應。想像一下，當你看到可愛小狗時，大腦會產生愉悅情緒，同時心跳會稍微加快，臉上會不自覺地露出微笑。這就是神經循環灌注系統在工作，確保你的身體反應與情緒體驗一致。

讓我們用學車為例，具體說明兩個系統如何協同工作。當一個人開始學車，坐在駕駛座上，可能會非常緊張、心跳加快、手心出汗、血壓升高；這是因為大腦（上心系統）正在積極處理大量新信息，同時也在調節生理反應。每次換檔、轉向或踩煞車，都需要大腦高度集中和精確控制。

隨着練習增加，新手司機會逐漸放鬆，心跳逐漸恢復正常，手不再出汗，動作變得更流暢自然。這個過程反映了上心系統和下心系統逐漸協調一致。大腦對車輛操作控制變得更自然，不再需要過度思考每個動作，同時上下心和血管系統，不再對駕駛這個行為產生過度反應。

中醫認為，若一個人學習很快上手、情緒穩定，代表他的心神系統較好。在開車的例子中，一個熟練駕駛員不會特別緊張，心跳不會明顯加快，血壓也不會顯著上升。這是因為他的心腦系統已經達到良好協調，形成了穩定的神經——肌肉記憶。這種協調不僅使駕駛變得輕鬆自如，還能大大減少身體能量的損耗。

「上心」「下心」配合 減精神損耗

上心和下心兩個系統配合，可說是一個自我動力系統。自我動力系統這個概念聽起來很複雜，其實就是身體的自動駕駛系統，就像現在智能電動車的自動駕駛系統。系統會按照行車情况與車主習慣去學習，學習後形成一種智能記憶。車主毋須操控方向盤，汽車都能夠在道路上自動航行。在絕大多數情况之下，這個自動駕駛系統幾乎毋須車主用腦袋參與；只有在突發情况或去到一些陌生道路，司機才需要介入親自駕駛，取代（override）自動駕駛系統。這樣的好處是司機可以節省很多能量。下心系統就是身體的自動駕駛系統，而上心系統就是司機。一個良好的心神系統，可使上下心協調去面對生活各種壓力；而日常各種情况，大部分可以用身體的自動系統去處理，減少精神損耗。

再舉一例子，大家搭長途飛機時，飛機絕大部分時間都依靠自動導航駕駛系統，只有在特別情况或起飛降落時，才需要機師積極參與。假若沒有自動導航系統，機師便需要10多小時專注地駕駛，非常損耗精神。同樣，上下心系統之自我活力模式，大腦自主不需要損耗。（有興趣讀者可參考佐證文獻：shorturl.at/kuMY5）

相反，有些人駕駛多年，每次開車仍然緊張恐懼，中醫將之描述為「心血不足」。這些人駕駛時會持續心跳加快、手心出汗、注意力難以集中。長期處於這種狀態，不僅導致能量過度消耗，還可能對身心健康造成負面影響。這反映了上心和下心系統不協調，也就是「心神不寧」。所以，中醫治療各種驚恐症等情緒病，也是從心血不足的方向治療。

文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）、蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系名譽臨牀助理教授、註冊中醫）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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