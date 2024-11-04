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健康

醫路同行：切除前列腺新招 減術後失禁

【明報專訊】「醫生，我已經買了幾包成人紙尿片，準備手術後用了。」一名患前列腺癌病人術前向我說，並且已為手術後可能會出現的副作用做好心理準備。

傳統前入式 傷控尿組織群

「根治性前列腺切除術」是治療早期至中期前列腺癌的最主要方法，但一般病人都會因術後副作用而對手術心生抗拒，當中尤以尿失禁最困擾。即使大多數病人可在1至3個月內逐漸好轉，但這段期間要穿紙尿片的負擔及不便，確實為病人帶來不小心理壓力。

就此，泌尿科醫生為恢復病人的排尿功能，積極鑽研更好的手術方案。傳統「前入式」方法，醫生切除前列腺前，需先經過膀胱前面的雷氏空間（Retzius space），該空間內包含如前列腺韌帶、靜脈叢、盆腔筋膜和控尿肌肉群等組織結構，術後病人尿失禁，正正與這些結構在手術中受損有關。

後入新式 71%一周後毋須尿片

隨着機械臂系統面世，在手術中提供3D高清視野及靈活操作空間，令外科醫生能更精準及穩定地切除前列腺，為日後手術發展提供了技術基礎。2010年，保留雷氏空間不受破壞的技術（Retzius-sparing technique）誕生，與傳統前入式不同，這種技術容許醫生在手術時從前列腺後方進入來切除，完美避開在膀胱前方的雷氏空間，保留與尿控相關的組織結構。

及後更有研究結果顯示，由前（傳統）和由後（雷氏空間保留法）的前列腺切除手術，病人術後1星期毋須穿紙尿片的比例分別是41%和71%，可見雷氏空間保留法能大幅降低病人術後尿失禁的後遺症，提升生活質素。

上述病人最終接受了雷氏空間保留法的根治性前列腺切除手術，覆診時雀躍地告訴我：「醫生，我一張紙尿片都無用過呀！」

現今手術技術進步，配合病人努力訓練骨盆底肌肉，術後尿失禁情况有改善，從而鼓勵他們及早尋求適合治療，不會因內心恐懼手術後可能出現的副作用，耽誤治療及康復的黃金機會。

文：敖章鐘（香港中文大學醫院泌尿外科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕醫路同行 機械臂 健康 前列腺 泌尿外科 失禁

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