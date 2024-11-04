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兒言自得：烈酒減稅

【明報專訊】為了提振經濟，政府不時會有些神來之筆，令市民大眾摸不着頭腦，當然亦有因而得益的人士會表示贊成，最近烈酒減稅，便是一例。

「感情深一口悶 感情淺舔一舔」

香港政府把酒精濃度30%以上酒類飲品定為烈酒。記得1980年代初一個聖誕假期，我第一次隨團北上到北京和承德觀光，在承德市由全國總工會接待。當時正值「晚來天欲雪，能飲一杯無」的時節，歡迎晚宴當然有酒。總工會的朋友十分熱情好客，盛意拳拳向我們勸飲，奉上是酒精濃度70%的土炮燒酒。盛情難卻，我們不得不如命乾杯，只覺口腔、喉嚨，以至胃部有如火灼，至今猶有餘悸。

多年前，白蘭地在香港大行其道，那時葡萄酒無人問津，威士忌也不流行。香港雖只是彈丸之地，但多年來都是法國白蘭地銷量第一城市。白蘭地酒精濃度40%，當然屬烈酒之列。記得那時逢有飲宴，不論是婚宴壽宴甚至嬰兒滿月宴，主人家都要準備一箱子一箱子白蘭地奉客，侍應也慣性地給每一名賓客斟上一水杯滿烈酒。雖然有些客人把酒當水一杯一杯往肚裏灌，不醉無歸，但不少來賓都點到即止，甚至一滴不飲，大部分名貴洋酒就這樣浪費掉了。記憶中當時XO還未普及，宴會主人家以拿破崙或VSOP等白蘭地饗客，已算大手筆，便宜如三星白蘭地，也很受歡迎。

1990年代開始，常常回內地學術交流。當時內地喝酒文化如日中天，飲宴酬酢時都以喝酒為主，吃東西反而其次。喝的主要是紅酒和白酒，所謂白酒不是西方白葡萄酒，而是好像茅台、五糧液等酒精濃度百分之40多至50多的國產白酒。從香港來的朋友大都喝不慣這麼辛烈的東西，但只要勸酒的祭出當時流行順口溜「感情深，一口悶；感情淺，舔一舔」，客人為免掃興，也不好意思被視作「感情淺」，唯有乖乖地舉杯痛飲。當時我留意到，勸酒的不乏女領導和女同志，她們豪情和酒量都不讓鬚眉。我更見過3名女領導，看模樣應該是地方醫院院長或書記，可能因為久別重逢，站在會場忘形地高聲談笑，互相敬酒，轉眼間便喝完了一瓶不知是白蘭地還是威士忌的洋烈酒，海量令我咋舌。

孕婦飲少少 足致胎兒發展異常

談起女領導酒量，希望今次政府烈酒減稅，不會鼓勵婦女多喝烈酒。酒是穿腸毒藥，喝多了對男女身體帶來許多壞處，大家都耳熟能詳。若是懷孕婦女喝酒，酒精不但會傷害自身，還會毒害肚裏胎兒，引發胎兒酒精中毒綜合徵（fetal alcohol syndrome）。受害胎兒可能會早產甚至流產、臉部發育異常、小頭畸形、腦部發育不良、弱智，或是腎臟、心臟和骨骼先天毛病等。最要命的是，懷孕期間即使只飲小量酒，也有可能導致孩子日後發展異常，例如患上過度活躍症和學習障礙等。因為這個原因，醫學界並沒有為懷孕婦女訂立安全飲酒水平，只會忠告婦女懷孕時應該滴酒不沾。

在香港，胎兒酒精中毒綜合徵並不多見，但在歐美，孕婦鍾情杯中物卻不罕見，引致胎兒酒精中毒綜合徵個案也不少。希望烈酒減稅，不會推動我們在這方面「超英趕美」。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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