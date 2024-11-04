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健康

知多啲：身邊人共情同理 勿催逼治療

【明報專訊】強迫症若進入嚴重狀况，患者就像被重複徵狀吞噬，陷入不能自拔的狀態。這時候，家人切忌給予壓力，催逼治療以求盡快減少重複行為。因為這樣只徒添患者壓力，甚至令他們自責，更難從惡性循環中走出來。再者，緊張的家庭氣氛和爭拗，對改善病情也沒有幫助。

怕停止重複行為帶來「災難」

表面上，重症患者好像活在自己世界中，抗拒改變，但只要細心了解，其實他們都想走出來，只是害怕停止重複行為會帶來「災難」，例如因清潔衛生不徹底導致感染惡疾，因此無法踏前一步。

與重症患者相處，說教與施壓並沒有用，最重要是共情同理，讓他們感到有人理解自己的痛苦。另外，要給予足夠時間與空間，讓他們按照個人步伐慢慢走出來；過程中，患者若能維持個人興趣或喜好，焦躁情緒得到短暫放鬆，也會有一定的幫助。

聚焦重視東西 增求變動力

另外，助人者運用優勢觀點（strengths perspectives）協助患者探索對未來期盼，或聚焦於他們重視的東西，也可增加求變動力。優勢觀點是美國社會工作學者在1980年代提出，強調以正面角度看案主，探索並發掘他們內在能力與外在資源。我遇過一名中年男士，非常重視自己的工作，認定工作是他的個人價值；當重複檢查與清潔行為嚴重干擾工作，他便開始嘗試減少重複行為，努力克服引致的焦慮恐懼。

套用這患者的說話，他成功從人生谷底中反彈，過程中甚至沒有倚賴藥物，展現了人的韌力。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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