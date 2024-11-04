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俠醫仁心：機械迷的童年夢想

【明報專訊】「男人愛高達，女人唔明白！」近日全新的機動戰士高達（Gundam）CG動畫在Netflix上線。這套跟元祖高達故事一脈相承的新作，除了引發全球「高達迷」廣泛討論外，也讓我回憶起這套擁有全球最多fans的動畫，在44年前首播的情景。

上世紀70年代香港長大的小孩，都是在「電視撈飯」文化薰陶下成長，放學後總會第一時間趕回家，收看專為兒童而設的電視節目。當年可選擇的電視台和節目寥寥可數，朋友們在課堂後討論話題總離不開最新的動漫！男孩最愛必定是超級機械人大戰外星侵略者，劇情大都千篇一律，代表正義一方的機械人，永遠戰鬥到最後才使出絕招打敗外星怪物。童年的我常常不解為何不在戰鬥開始時已用上絕招，但先進的機械設計卻令我們一代70後男孩着迷！

1980年某一天，我如常待在電視前追看新動畫首播。觀看不久便發現這部《高達》有着跟以往機械人動畫不一樣的劇情，宏大的故事背景設定於未來宇宙世紀，地球聯邦政府為了解決人口膨脹和地球污染等問題，建造宇宙殖民衛星，但因資源分配不均而引發地球和宇宙居民之間的矛盾，宇宙居民成立「自護公國」發動獨立戰爭。這套動畫在戰爭場面和機械設計上參考了二次大戰，雙方軍隊都有着參戰理由，不像一般的正邪對立。以現代軍事發展方向來推算，未來的戰爭理應演變為無人機械、彈道導彈和核子武器的天下，但在高達動畫中，科學家米諾夫斯基發明的粒子卻能令雷達及通訊設備完全失靈，在不能準確偵測敵人動向和導向武器失效的情况下，駕駛員控制的機動戰士便成為致勝關鍵！

駕駛機械人拯救生命 高達迷圓夢

高達有着超越時代的感染力。除了劇情帶有年輕人成長過程的影子外，科技亦因應實戰需要而創作，故事更有強烈反戰信息，在機械人戰鬥戲碼以外，亦有描述戰爭的禍害和戰鬥中人性的表現。隨着電腦動畫技術進步，Netflix的高達已能把18米高機械人戰鬥場面真實呈現，故事也隨着「老高達迷」年齡漸長而更為寫實！小時候直覺認為地球聯邦主角高達殺敵代表着正義，但這套Netflix高達卻從自護軍角度出發，高達變成「白色惡魔」，利用「屈機」的科技殘殺自護軍人，由「正義主角」到「白色惡魔」，反差之大只因不同的觀點與角度，不禁令我聯想到現今世界不同國家的戰爭，雖然雙方有着不同的理據，但在戰場上可以肯定沒有什麼正義，只有痛苦和傷悲。

我童年夢想是成為高達駕駛員，當時心想科技不大可能製造出這樣巨型的高達，怎料40年後在日本橫濱卻出現一個站立在大地上的可動高達！畢加索曾經說過：「一切人類能想像出來的都能成真！」創新就是把天馬行空的想像變為突破的真實科技。今年4月我成為信興教育及慈善基金機械人外科教授，這個榮譽除了肯定我在手術及內鏡機械人創新領域上的工作外，也間接對我的童年夢想有着一點認同！現在我駕駛的機械人並非用來戰鬥，而是幫助外科醫生「人機合一」，完成手術拯救生命！

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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