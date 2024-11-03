未來城市：提升大眾健康管理能力 配藥以外 社區藥房可做更多

日常運作

與街坊共膳 講解健康知識

「藥房」在香港法例的定義為「獲授權毒藥銷售商」，由註冊藥劑師或在其監督下銷售受管制藥物。今年以先導形式於多區設立社區藥房的「賽馬會藥健同心藥物支援網絡」計劃，解釋「社區藥房」為基層醫療系統重要一環，提供輕微及慢性疾病的配藥和諮詢服務，提升大眾自我管理健康的能力。

平日在藥房刻意不穿白袍，鼓勵街坊一起討論日常健康話題的范寧說，他對「社區藥房」的定義比較闊：「只要有藥劑師為市民做健康管理，包括預防、篩查疾病、配平安藥、打針、解答小病小痛，以及處理長期病藥物的就是社區藥房。」

醫護行者在葵青區的服務據點有「醫護行社區藥房」和「葵家社康匯」；團隊會在後者與街坊一起吃午飯。范寧解釋，這做法讓團隊了解平日少有機會和資源看醫生的基層人士，漸漸也有中產上班族加入，與藥劑師、護士、營養師和物理治療師一同坐下來閒話家常；發現病痛則在飯後跟進，如營養師處理肥胖，物理治療師處理痛症，有需要則再轉介醫生。不少街坊言談間透露生活及工作狀况，醫護因而講解相關健康知識。道理好簡單，若自行管理健康無恙，便不需要看病。

設WhatsApp熱線 亦歡迎walk-in

「我們想用一種不一定要預約的形式為街坊諮詢，大家可能遇到痛症、感冒，去過醫療中心或市面藥房，仍解決不了問題，可以walk-in上來（社區藥房）。」范寧說。團隊也設WhatsApp熱線，為市民解答健康問題。這種模式，於目前香港醫療系統少有提供，亦需更多市民習慣使用。

上月特首在《施政報告》宣布將於明年第四季制訂「社區藥物名冊」，以及於2026年第四季推出「社區藥房計劃」；基層醫療健康專員彭飛舟早前談及「社區藥房」及「社區藥物名冊」，稱目的是資助特定病種治療，把藥物價錢降低；醫院管理局於9月率先在大型連鎖社區藥房萬寧和屈臣氏增設公院取藥點，港九藥房總商會聽聞消息，表示會跟醫管局及會員藥房倡增設取藥服務。雖然不同持份者各自提及藥劑師可發揮藥物諮詢作用，重點卻都落在取藥、配藥功能上。范寧對政策表示歡迎，但與團隊一同投入社區健康服務多年後，他覺得社區藥房目的是為病人賦權（empower）。

范寧指，政府近年推進基層醫療改革，2019成立基層醫療健康辦事處及首間地區康健中心；2022年推出《基層醫療健康藍圖》（下稱《藍圖》）；2023年出台「慢性疾病共同治理先導計劃」，又整合婦女健康中心及長者健康中心，「是有鋪排地做醫藥分工」。可是，他觀察到這些計劃主要針對高血壓和糖尿病等慢性疾病的藥物管理。他說單靠「做服務」，無法應對長期病患數目增加的趨勢，人們「可能會食食吓藥自己停，覺得沒事，直到有一日突然心口痛，或者手腳麻痹出現問題入院，才發現有嚴重併發症，到時再介入，已經遲了」。

小病在社區

簡單醫療決定交病人話事

為紓緩醫院、醫療機構和專科醫療服務供不應求的壓力，政府在公共基層醫療健康開支從2019/20年度的160億元大增至2022/23年度的419億，佔公共醫療衛生開支的比例亦從15.5%升至27.8%。《藍圖》提及基層醫療是醫療系統的關鍵組成，重點包括「小病在社區」；范寧認為，應對龐大醫療需求，不能再用凡病皆等專家處理的思維。「我們主流的想法仍是要看醫生，排不到公院就去私家，沒錢就北上內地醫院。社區藥房（的藥劑師）可以紓緩一部分醫療需求，但仍然不夠。要幫助市民健康，其實要把更多資源投入社會福利、生活、工作、住屋環境，讓他們可以自己做好健康管理。」范寧說。

什麼是「健康管理」？范寧先示範什麼不是健康管理：「大家看醫生後去取藥，叫名字『陳大文』，答『係』；『呢幾隻藥醫生開畀你記得準時食』，答『係』；『走啦』……整件事除了跟order（指示）食藥，其實你不知道發生了什麼事。」

醫護行者藥劑師陳彥廷用「香港腳」（足癬）為例，說明社區藥房工作。「很多時街坊走入普通藥房，說自己腳癢，很快就會被告知『哦你香港腳，畀支藥你，得，走啦』。」社區藥房不應這樣運作。「我們會讓他們脫鞋，把腳伸出來給我們看，要跟他講番為什麼我會覺得你是香港腳、因為你有這些症狀（如腳趾間或腳底痕癢、皮膚裂開、脫皮及變白、腳底或腳側皮膚增厚、出現水泡等），下次再出現（症狀）就知道是香港腳，不是皮膚敏感。」陳彥廷補充，若有需要便配藥，乘機講解衛生習慣，如發病時不要跟家人穿同一對拖鞋免傳染，常穿水鞋易患病的人可多換鞋和脫鞋透氣。

配藥和派藥時，團隊也會多問，以求病人多答，確保藥物適切。治療香港腳主要用抗真菌藥膏，按時塗抹完整療程才可停用；藥膏亦有多款，每日塗1次的比塗3次的貴。另一種藥是用來止癢的類固醇，在痕癢消退後要停用。還有些藥物配方，把抗真菌藥膏和類固醇混合，方便但容易造成使用過量類固醇。藥劑師可以做的，是列明選藥考慮，讓病人按需要選擇，習慣做簡單醫療決定。陳彥廷相信人人都有能力掌控個人健康，「學會後，下次家人遇到類似情况，也會懂得處理或求助」。

教選對的藥vs.按要求配藥

陳彥廷說現時醫護行社區藥房每天約有50個客人，數字比以往多。自2019年成立以來，不少人到訪希望購藥，團隊先會了解他們為何想買藥。范寧指，政府推出電子消費券時，很多人說要買「兩大樽鈣片」，「我們當然不會馬上賣給他。有次同事在授權下查看他的醫健通紀錄，發現他沒有服鈣片需要，便建議對方不如曬曬太陽、做做運動。鈣片都有副作用」。止痛藥也不能亂買，他指有人會因胃出血尋止痛藥，但有時候服止痛藥本身就是胃出血原因，所以「用社區模式處理，教人選對的藥，與按客人要求配藥是兩個層次」。

如果病人本身沒有健康管理知識，僅就表面的身體狀况配藥，藥劑師又照單全收，不但難解決根本問題，還有可能惡化。范寧嘆，全港有600多間註冊藥房，「當然多過醫院，但不能把健康管理責任全部交給藥劑師，每個人從學懂看藥物標籤、過期藥不要留，藥劑師為病人充權，才是醫療過載的解方」。《藍圖》指2021/22年度，約56%急症室首次就診人次屬「半緊急」和「非緊急」病人。已服務公營醫院20多年的范寧，最初在急診室任職，「發現愈來愈『唔急』，不是急診的病例出現在急診，直到後來體會更多，才明白『有頭髮邊個想做瘌痢』」，他認為人們無其他途徑求助才會到急診室去。

他與團隊希望減少這種情况出現，營造讓人安心就身體狀况提問的空間，不需要每次去醫院。陳彥廷說現在愈來愈多人會帶着明確問題，或拿家裏的藥來問團隊，「正正是這些小問題很影響街坊。（他們）不知道要找誰的時候，就會找我們」。

說着說着，在場攝影記者阿東忍不住問兩名醫護，親戚手指甲的毛病，醫護行者傳訊主任亦向醫護提問最近頭髮狀况，他們成為范寧口中更喜歡、願意學習和參與的病人。「每個人都應該要有能力和機會學習，管理好自己的健康和參與社會，不應該一沒有了牧羊人（醫生），羊群（病人）就馬上會走散。」范寧說。

未來願景

盼與其他醫護專業合作 不再各有各做

醫護行社區藥房註冊藥劑師又稱為「藥物傳心師」，協助街坊讀懂自己的身和心。街坊有腰背痛、主婦手等「小病小痛」來藥房諮詢時，藥劑師會與街坊一同填寫「平安藥配藥服務」表格，了解基本身體狀况，以及平常需要什麼非處方藥物「看門口」。從常見小病類別，到喜歡藥粉或藥水的選擇，藥劑師鼓勵人們多了解自己的需要。

醫護行者團隊正將模式向其他社福機構推廣，到深水埗和中西區等地方進行外展，計劃為前線社福人員配備基本藥物知識。疫情期間，團隊派發應急食品的做法，亦貫徹不止是提供「服務」的宗旨。他們請街坊先發掘社區地標和故事，一起創作社區地圖，方可取得食品包；活動亦連結當區清潔工，自此不時有工友到葵家社康匯共宴。團隊相信，醫療議題，離不開生活本身；未來團隊還會研究，如何跟區內小店合作，在這些人流多的地方提供健康服務，不一定要在自己的中心。

這些實踐好理想，可是，不是每個藥劑師都有時間跟街坊談天、吃飯，或細看街坊的腳板底。范寧同意，醫療問題的解難關鍵，在於各專業和界別願意合作，「我們也想做更多，長期跟進每個病患，接觸每個人後3天後致電他問情况，可是資源未有那麼多，暫時只能處理高危或特別不醒目的病人」。社區藥房藥劑師能助市民建立信心管理健康，分擔醫生和醫院負擔；其實其他醫護專業也可以。不論是醫社（醫生和社會服務及社區人士）合作還是醫療（各種醫療專業）分工，不能再重蹈「各做各」的覆轍。

《小病小痛家庭自理秘笈》：bit.ly/48sZ4w3

【配藥篇】

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 黃志東

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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