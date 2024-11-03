明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

通識導賞：回溯日本動畫史反思香港去向

【明報專訊】日本動畫《吉伊卡哇》（Chiikawa）在兩岸三地引起熱潮，港人想看就要上YouTube或用VPN連去日本Netflix。小孩以前想看動畫，多趁爸媽上班，放學立即回家掌管電視機遙控大權，動畫大多從日本或內地外購，難道我們沒港產動畫嗎？香港也有家喻戶曉的《老夫子》和《麥兜》，再看香港動畫導演石家俊2017年奪金馬獎最佳動畫短片後，今年再次入圍，便知香港不是無動畫，只是欠缺大規模放映的渠道。日本動畫如何一步步走向世界，影響香港動畫創作者？香港業界又能否借鏡日本動畫的發展模式？

港動畫偏日式 暗藏軟實力

跨文化研究學會主席、日本鎮西學院大學教授潘文慧研究動畫歷史20多年，她說香港動畫發展通常會與電影一併討論。隨香港電影在1950至1960年代開始發展，動畫片段有時穿插電影，或加入在廣告中，而這些動畫以漫畫為藍本。「《牛仔》和《老夫子》這些都是以日常生活為主，香港動畫主要分兩類，一是關於日常生活，二是連環圖漫畫，例如武打漫畫《龍虎門》。」潘文慧續說，這些充斥暴力和成人元素的武打漫畫在1970至1980年代常見於報攤，一般只售給年滿18歲的成人，「這些漫畫是電影最主要的橋段來源」。郭富城和鄭伊健出演的電影《風雲：雄霸天下》（1998年）改編自漫畫《風雲》；甄子丹主演的電影《龍虎門》（2006年）也是改編自同名漫畫。「我覺得不需要刻意說香港動畫發展怎樣，因為其背後是一整個不能分割的文化軟實力產業。」潘舉例說早前席捲全港，甚至走進康城影展的電影《九龍城寨之圍城》按小說《九龍城寨》及其同名漫畫翻拍，是串連的娛樂產業，並非單純動畫產業。「這是香港很有趣的（動畫）生態，有別於日本根據經濟環境而發展。」

香港動畫主要受漫畫影響，製作風格偏向日式，人物的肢體動作和表情不會畫得太浮誇，潘文慧說電視台多播日本動畫，香港製作人自然耳濡目染。日本動畫又稱Anime，潘文慧說Anime專指日本創作的動畫，有別一般動畫片（Animation），也與美國生產的卡通片（Cartoon）大有不同。日本和美國是全球兩大動畫製作和輸出國，潘稱兩者的目標觀眾不一，日本動畫給親子共賞，適合不同年齡層，美國卡通則專門為兒童製作，「但美國動畫工作室Pixar現在也以大人為製作對象」。

平安時代漫畫 記風俗諷社會

如此看來動畫主要分日式和美式，但動畫定義為何？潘文慧解釋，動畫可作「motion picture」（會動的圖片），也有加入聲音的「audio-visual format」，「所以動畫不一定是長片或電影，可以是簡短的廣告」。按此定義，錄音技術未發達時的無聲動畫也是其中一種。潘說日本第一齣動畫《塙凹內名刀之卷》於1917年上映，片長只有5分鐘，故事講述一名日本武士襲擊老者，試其武士刀的鋒利程度，他卻不敵敗走，以為是刀鈍便把刀折斷。至於有聲漫畫何時出現，下文將詳述。

現在提起日本動畫大師，大概會想起執導《千與千尋》和《風之谷》等著名電影的宮崎駿，原來日本動畫始祖是北山清太郎、下川凹天和執導《塙凹內名刀之卷》的幸內純一，他們是第一批製作動畫的人。潘文慧稱這3名動畫創始人遺留的動畫檔案只有兩段被世人發現：動漫研究者在古董店尋獲北山清太郎1918年動畫《蒲島太郎》的膠片，除此之外一併購入手搖式玩具放映機，發現《塙凹內名刀之卷》膠卷。《塙凹內名刀之卷》畫得精美，但串成動畫後武士動作略顯笨拙，畫面過場效果不算自然，不過以1917年的標準來說很不錯。潘文慧說：「（1917年）要製作大約4分鐘的動畫其實很困難。」

正如上文提到，動畫源於漫畫，漫畫的原點又在哪裏 ？潘稱漫畫原點是平安時代末期至鎌倉時代初期（12至13世紀）的日本國寶《鳥獸人物戲畫》，它分為甲、乙、丙，丁四卷，每卷都能看見人物風俗或動物嬉戲，更用擬人法描繪動物，例如青蛙手執荷葉像人類般撐傘，「它用圖畫去表達、記錄一些生活習慣或者進行諷刺」，一張張黑白畫能串連成完整場景，反映當時的日本社會。

日本將漫畫視為重要的文化財產，潘文慧稱其重要程度媲美茶道和花道等傳統文化，文化重鎮京都更專設「京都國際漫畫博物館」。再後來日本浮世繪大師葛飾北齋的《北齋漫畫》於江戶時期1814年面世，繪畫民生百態，被視為日本漫畫的里程碑之一。江戶時代的漫畫以手繪為主，例如潘文慧持有的浮世繪本真迹是以傳統方法製作的線裝「和本」，書裏圖文並茂，「有一本教大家小心麻疹」。潘稱漫畫是日本人其中一個學習途徑，漫畫早期多用於教育或記錄，遠遠不止講故事。

20世紀動畫 有反戰有護口腔

不止是漫畫，日本最初的動畫也含有教育意味。據日本放送協會今年5月報道，有動漫研究者同樣在古董店找到北山清太郎另一作品，是1923年日本日用品製造商「獅王」製作的「口腔衛生」動畫，宣傳刷牙的重要，教導兒童預防蛀牙。潘文慧說：「不是齋睇和玩（娛樂），也應用於教育上，據報道所說，這動畫當時真的播給學校小朋友看。」這齣1920年代的動畫仍是有畫無聲。

或許用有趣的動畫說教讓人更易接受。全球首齣有聲動畫是美國的《汽船威利號》，片長約7分鐘，於1928年上映。至1930年代，有聲電影技術開始普及，美國華特迪士尼公司開始大量製作動畫，並於1937年發行《白雪公主》系列。潘文慧稱這些迪士尼動畫當時傳入日本，米奇老鼠尤其廣為人知，能在該時期的日本動畫看到蛛絲馬迹。譬如1934年發行的日本動畫《玩具箱系列第3集 繪本1936年》（オモチャ箱シリーズ第3話 絵本1936年），一隻外貌酷似米奇、代表美國的老鼠轟炸日本領土，一眾日本民間英雄如桃太郎和金太郎為保家國，與邪惡的米奇激戰。動畫概要提及，動畫製作人希望觀眾能從中了解戰爭之恐怖。

潘說這時期的動畫多宣傳反戰信息。1930年出產的《煙囪匠佩羅》（煙突屋ペロー）講述一名煙囪匠維修時救了一隻白鴿，白鴿贈他一顆神奇蛋，後來煙囪匠因事被判死刑，行刑前他看見敵軍襲擊家國，戰爭一觸即發，此時神奇蛋竟然派出士兵助國家取勝。煙囪匠的罪行被赦免，並獲得獎勵，但他看見戰爭帶來的傷痛，認為戰爭應該消失，決意捨棄神奇蛋和獎勵，只盼世界和平。1939年二戰爆發後，日本軍方直接利用動畫宣傳軍國主義，1944年發行的動畫《桃太郎海之神兵》便是其一，潘文慧稱日本海軍贊助製作這動畫以提振軍隊士氣。

日動畫隨時代變 香港如何？

由此可見，日本動畫一直按時代和社會需要轉換主題，二戰後國民要休養生息，動畫再沒戰爭意味。1950至1960年代的動畫偏向消閒和營利，例如東映動畫製作的《白蛇傳》於1958年上映，以中國同名民間傳說作藍本，是日本首齣全彩色的動畫長篇電影，宮崎駿表示他看過《白蛇傳》後才立志成為動畫導演，潘認為這也體現日本動畫與世界各地的文化互通。1960至1970年代出生率回升和經濟好轉，以親情和科技為主的動畫如雨後春筍般湧現，例如《鐵甲飛天俠》和《多啦A夢》，日本動畫從此逐漸邁向國際。

回望深受日式動畫影響的香港，香港動畫又如何？除了1981年的動畫《七彩卡通老夫子》和2001年的《麥兜故事》，近年甚少再聞聲響。潘文慧說香港動畫的主題多年來貼近社會議題，「故事內容是serve（提供給）香港人為主」，有別於日本動畫面向世界市場，但她有感近年香港動畫的定位模糊，「很難拿揑到用什麼打入全世界人的心」。

事實上香港有不少動畫師屢奪獎項，獲海外認可，例如本地動畫製作公司Point Five Creations製作的動畫《世外》今年入圍有「動畫界奧斯卡」之稱的安錫國際動畫影展「製作中項目」。潘文慧稱只要願意入行，香港動畫師有機會找到發放作品的平台，惟規模未必大，票房未必高，甚至香港沒機會上映。有些動畫師參與國際大型動畫製作，「取得巨大迴響後，回港卻拿不到相應收入，這其實是一個很可悲的香港現實」。她認為一些大型電影公司可資助動畫師製作原創動畫，保障作品版權；政府亦可投放資源培訓動畫製作人才，例如建立有系統的培育基地，而非「任由他們自生自滅」。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 動畫影片截圖、網上圖片、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 周淑樺

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞