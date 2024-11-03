{生境保護達人}侯智恒 審視造地發展需求 不放棄為生態保育爭取空間

將生態融入城市

由於近年關注提升，大眾也不如當初對周邊共存的生物毫無認知，問平衡生態和發展似乎很老土，侯智恒笑了笑，答道﹕「現在全世界不講『平衡』了」。他說外國發展先進的城市，都講如何融合生態於城市發展，譬如園林綠化和建立公共空間，製造條件讓野生動物生存，侯指香港在這方面仍處初步探索階段。早前任城規會委員時，他就時會提及規劃佈局應要考慮在市區流動的生物多樣性，他說香港的動植物研究資料豐富，有條件做好生物多樣性規劃。

那麼，在面積偌大的生態公園旁建樓，算不算是將生態融入城市，做到兩者能兼容？周六（9日）將開幕的塱原自然生態公園位處北都古洞北新發展區，是政府為補償古洞北及粉嶺北新發展區損失的濕地而成立，公園分為農業區 、生態區和訪客區；附近一帶土地料按計劃將夷平建屋。望向距離塱原約22公里的香港濕地公園，大抵能想像生態公園未來與樓宇共存的模樣。侯智恒說塱原土地開闊，且透過雙魚河和石上河連接深圳河，經邊境禁區附近濕地連接米埔，讓雀鳥可沿着河道從米埔飛到塱原，隨蠔殼圍魚塘和土地被收作濕地保育公園，北都發展似乎未會影響石上河和雙魚河至羅湖一帶的土地，「那個所謂（飛鳥）廊道似乎能正式實現」，侯說。但塱原自然生態公園免費開放予公眾，這使他擔心市民或誤踩園內的生態敏感區，「現在的設計沒任何設施如圍網，不能阻止人走入去」，而濕地環境轉變會否影響雀鳥棲息的意欲，他說仍要做生態監察，再檢視管理模式。

除保育北都濕地，侯指北都的森林覆蓋率為全港最低，他曾向政府建議修復北都約2000公頃土地為森林，「這對香港降溫，減少地表吸收熱力有好處」，修復森林生機有助我們應對極端天氣。建議暫未被採納，侯指「我不知道他（政府）會否做」。

怎樣補償失去的濕地？

回顧上屆政府2021年發表《北部都會區發展策略報告書》，本提出三寶樹濕地保育公園擬用地520公頃，至上月漁護署公布《北部都會區發展策略下建立濕地保育公園系統之策略可行性研究》，研究建議三寶樹濕地保育公園發展佔地約338公頃，另納入約10公頃位於落馬洲的現有補償濕地，增加總面積至大約348公頃，比原定面積減約三成，因而大受環保界非議。侯智恒亦不禁狐疑，濕地保育的實際面積縮小，原擬用作濕地的土地將改為何種用途，涉及有關濕地的補償又怎麼計算？他在出任城規會時，亦曾問及政府能否保證餘下的濕地不用來發展，會上政府並無答應。

若要修復遭破壞的濕地要多少時間？侯智恒說，魚塘被填平後便永久損失生態價值，「因為會用作起樓，那是真的失去，所謂濕地公園不過是將一些現成的 （濕地）變成濕地公園而已，至於這是否能補償好（失去的濕地），視乎你怎麼管理餘下的濕地、會有什麼效果」，譬如是否運用極端方法，即直接投放魚類讓雀鳥覓食，以提升300多公頃的濕地容量，惟這樣或引致雀鳥聚集一個濕地爭奪糧食。

新計劃缺公衆諮詢

1988年環境保護署委託顧問公司進行后海灣環境研究；1995年正式將米埔及內后海灣約1,500公頃濕地列為應受保護的拉姆薩爾濕地；城規會亦於1999年修訂了規管后海灣濕地發展的「城市規劃委員會規劃指引編號12」，成立濕地保育區及濕地緩衝區，侯智恒稱自此政府未曾拿濕地開刀作大型發展，上一次1980年代的天水圍新市鎮北部發展，使部分濕地生境遭到損失，「但今屆政府就開始有，例如新田（科技城）就在濕地保育區，我覺得這些是（政策）方向的轉變，我不覺得這是好事，當初經客觀論證和不同研究才劃出濕地保育區，何以今天可以如此輕易將它劃出來發展呢？」

侯智恒親歷九廣鐵路公司擬跨過塱原，建高架路軌作落馬洲支線、大埔龍尾灘建人工泳灘，新田科技城發展等與環保有牴觸的工程發展項目，多年來他認為環境保護政策一直在進步，「就是今屆政府，我覺得開始退步」，譬如說上屆政府制定《香港生物多樣性策略及行動計劃2016-2021》向多個界別持份者進行廣泛諮詢，除議會外，還有環保團體、學者和市民等，今屆政府想更新上述計劃時，過程並無再次向外界諮詢，「反差較大」。翻查政府過往新聞公報和環境及生態局的公眾諮詢事項，政府2016年曾就計劃進行3個月公眾諮詢，而更新計劃則未見有關公報。以往政府就大規模建設諮詢公眾時， 一般通過立法會事務委員會、區議會、其他團體或組織、民意調查等形式進行。政府去年就新田科技城規劃發展，辦為期兩個月的公眾參與活動，包括搞巡迴展覽和簡介會等。政府近日提出要在灣仔建新展館介紹北都和交椅洲人工島，現存位於中環海濱的展城館其實今年7月才剛翻新2樓，增設多媒體互動展品，也是介紹北都和交椅洲人工島，發展局局長甯漢豪解釋建新展館是因展城館地方小、不夠用。對此，侯說政府要宣傳發展項目自有其考量，只是他認為將資源投放去生態保育更划算。「展覽其實是單向的，即政府展示給市民看他想如何做，但在這過程中，即使市民有意見，也沒一個渠道有紀錄地了解市民的看法」，侯認為反映意見的正規渠道，是像會議紀錄一樣以文字記載，列明「市民中多少人有意見，誰人說了些什麼」的公開平台。

侯智恒曾就新田科技城規劃圖則向城規會提供「反對」申述書，他說這些既定程序可表達意見，但近年除制度內的渠道，似乎沒太多公眾諮詢，侯作為公民，覺得這情况不太理想。他續說，假如社會對某事持一面倒的強烈意見，「政府其實都要聽，那不一定是反對聲音，甚或對項目有建設（性），沒有（公眾諮詢）這個過程的話（項目發展）就有缺陷」，這也解釋了他為何接受邀請，成為交椅洲人工島城市林務與生物多樣性焦點小組一員，他欲就推動生物多樣性的城市設計提出意見，「我想盡量爭取空間在任何發展中多做一點生態（保育）的事」。

堅持發聲有用

環保人士時就城市發展提出意見，當中不乏反對聲音，記者問侯智恒這真的有用嗎？事實證明該有的堅持還得保持。話說侯智恒曾到訪即將開幕的塱原自然生態公園，不過公園的建立和設計「沒什麼正式的諮詢架構」，故他未有機會循正式渠道發表意見，「（我去的）都是些非正式會議，所以（隨政府）聽就聽，不聽就不聽」，但他仍認為塱原自然生態公園的成功爭取，是一個市民意見得到反映的例子。

自政府於2007年重推古洞北新發展區規劃及工程研究，不少市民透過公眾參與活動表達對政府以收地形式實施「塱原自然生態公園」的支持，侯智恒當時為研究的專家小組成員，他記得當初說服政府撥款收地做塱原生態公園，並非易事，「古洞北的規劃過程中，有很強烈的社會意見認為古洞北不應發展，政府最後也聽了意見」。時隔12年，政府終於2019年正式公布收回塱原土地，而塱原濕地會發展成自然生態公園。

侯智恒是上水河上鄉的原居民，村子一望出去就是塱原農田，他說自己從小在山裏長大，「我的自然教育就是通山跑，我應是最後一代在成長階段比較緊密接觸大自然的人」。他稱愈早進行生態教育，小孩長大後對保護環境，及相關措施如垃圾徵費和分類的接受程度會更高。這也許是他不忍塱原失去農田和濕地的原因吧。

九鐵建落馬洲支線原初走線引發環保爭議，最後環保團體成功捍衛塱原濕地，令社會大眾認識並重視濕地生態價值。塱原的來歷要數到上世紀中期，1950至60年代主要種水稻時，特別吸引禾花雀，隨後香港從東南亞或內地進口大米，大米售價下降，農民改種葉菜如通菜和生菜，這些都是水耕作物，使塱原擁有大量濕田，適合雀鳥和兩棲及爬行動物生活。不過香港農民漸漸難以耕作謀生，侯說「賣菜不一定有穩定收入，年輕人不入行，老人家勞碌辛苦了就不耕種了」，部分農民棄耕致塱原農地丟空，濕地老化並影響當地生境。

侯智恒曾任長春社理事和副主席，他說長春社和香港觀鳥會合作，於2005年至2020年8月推出「塱原自然保育生境管理計劃」，與塱原地主和農民協議，並資助農民不使用農藥和不收成所有農作物，以對生態友善的方法耕種，重造生境予雀鳥和其他野生動物。「農民初時有點不開心，感覺自己種食物就要吃，但種出來餵雀仔，有丁點過不了自己的心理關口」，但只要補償到農民賣菜的損失，農民都願意合作。

隨着塱原生態保育公園的開立，塱原濕地算是保得住了，但周邊地區仍難逃城市化的命運，侯智恒看得很開，他說不止是北都內的鄉村，整個香港都在變，「這是正發生的事，但你阻止不了」，村子面對外面的高樓大廈，或失去原有的鄉郊特色，但「（原居民）村內是不動的（沒變化）」，侯以前曾問隔籬鄰舍對塱原建高架鐵路和生態公園的看法，他說村民大多不清楚發生什麼事，「那條落馬洲支線具體在哪裏，他們都不知道，因為不是每個人都這麼留意這些事態發展，但我總體感覺沒有鐵路，塱原變番田，做（公園）也是歡迎的」，因為這至少對居住環境有正面影響，總比大興土木好。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 梁曉菲

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