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周日話題：當我們懷念鄭志剛 我們到底在懷念什麼

【明報專訊】鄭志剛宣布辭任新世界行政總裁及執行副主席後，身邊許多朋友都馬上給我轉發相關新聞，不加任何評語，只單純將消息擲來，不是問我意見，沒有要我表態，也並非對我表達慰問——畢竟我只是曾在集團旗下K11打過工一年零八個月的小員工。

據福布斯統計，鄭氏家族以221億美元的身價，在香港富豪榜中排行第三。網民提起鄭志剛時，常暱稱他「小剛」、「剛剛」，說起這名香港財富傳承學院主席離任消息時，彷彿在茶餘飯後說起一個老朋友剛「劈炮唔撈」的近况。這種「好似同佢好熟」的感覺，數年前已有網民道出——那則題為「覺唔覺Adrian鄭志剛（剛剛）係比較貼地嘅富豪」的帖文今天已被刪去，依稀記得內容提到他的學術志向、興趣與造型，皆非富豪典型。

樂施會上月發表最新香港貧窮狀况報告，顯示今年第一季度整體貧窮率達20.2%，即逾139萬人處於貧窮狀態。而早於彭博引述消息人士傳出鄭志剛辭任內幕時，討論區旋即有人以「［新世界］鄭志剛Adrian Cheng不離不棄支持區」、「失去鄭志剛，係香港嘅一個損失」為題發帖。這種爭相對他表達同情、為他抱不平的現象令人好奇——鄭志剛親切貼地的形象到底由什麼構成？怎樣的社經環境催化了我們這種感覺，拉近我們與他的距離，甚至在這種經濟狀况下，能讓普通人暫時放下與富人的對立，在某個時空中成為想像的共同體？

不及格商人 仍具個人風範

先來回顧一下新世界集團在鄭志剛麾下的發展。鄭志剛出生富豪世家，身為鄭裕彤長孫、鄭家純長子的他，2017年改任執行副主席兼總經理，是他正式「接手」新世界業務的起點。任內雖四度蟬聯財經雜誌《機構投資者》「最佳行政總裁」獎項，7年間公司股價卻大插，市值蒸發逾700億元。在Adrian「落馬」前一個月，新世界發出盈警。在商言商，這份成績表明顯不及格。與香港大學經濟及工商管理學院講師阮穎嫻說起香港網民群起懷念「剛剛」現象，她表示並不懷念他，不過能客觀評價一下。

鄭志剛上任後，大力開疆拓土，包括即年斥資近150億元購入長沙灣3幅商業地皮，翌年投得啟德體育園25年合約，後又以高達200億元建造航天城11 SKIES。阮穎嫻認為其投資相當進取，而大地產商大多採用「個市向上就谷」的策略，不斷借錢投地，偏碰上地產下行轉角，變相摸頂。「（鄭志剛）瀨得多嘢，是因為他真的買得好多。」資料顯示，集團負債比率由其任內開始的34.8%躍升至55%，是四大地產商中最高。再者，遇上全球疫症爆發，影響商場零售表現，航天城亦因封關受挫，令集團經營雪上加霜。阮穎嫻卻認為時勢不是推搪藉口，指出好的企業家應具備洞悉經濟不好「要縮」的能力。她分析集團周年報告，指其任內致命傷應是「柏傲莊」要拆掉重建，批評這項從事多年的核心業務監管欠佳「其實幾過分」。然而，「親切感」也許未必關乎其商業表現。她對財經雜誌評選最佳CEO的準則雖沒頭緒，但留意到鄭志剛營商風格屬「非常西式那種個人主義」，形容像Tesla等於Elon Musk般；落力搞ESG（環境、社會及企業管治）如斥資強拍及重建皇都戲院，也為他贏得不少掌聲。

「剛剛」個人形象鮮明，亦受社交平台上曝光推助。去年他在韓國女團BLACKPINK訪港期間，貼出與4名成員的合照，後來亦分享在周杰倫在中環海濱的演唱會上，坐在觀眾席被「點中」合唱《說好的幸福呢》的短片。緊貼潮流的形象令他與大眾距離感覺很近；事實是，他的資本讓他從不「大眾」，而是站在可以掀起潮流的位置——例如在NFT潮流還沒蔓延至香港的2022年，鄭志剛便以神秘帳號於幾日內大手掃入101枚Azuki NFT，自揭身分後帶動Azuki價值急升100%。Adrian亦將這項新嗜好帶入自家商場，將逾200件估計總值逾2.6萬ETH（折合約6億港元）的NFT作品展示於K11 MUSEA數碼屏幕；讓未踏足過元宇宙的遊人，即使沒搞清那是個怎樣的世界，至少在場內見過一些得意公仔在熒幕上閃動。

K11至少打破商場樣辦格局

投資者對鄭志剛領軍新世界的表現未必滿意，但討論區上大多數網民似乎志不在此。談論「剛剛」，許多人第一時間想到的是K11，所指是分別位於河內道的K11 Art Mall（下稱Art Mall），以及毗鄰星光大道的K11 MUSEA（下稱MUSEA）。提起K11，網民意見頗為兩極，批評意見主要圍繞MUSEA濃烈的香氛氣味、疑似「風水陣」陰陽怪氣。而欣賞的人除了大讚MUSEA洗手間豪華，亦有表達對倒模商場的厭倦，「可以在香港這個地方有一些與別不同的商場，係一件好難得嘅事」，聲援說「剛仔一定會東山再起」。

K11是鄭志剛在2007年獲委任新世界執行董事後，翌年馬上創立的。據官方說法，它是「將藝術文化融入商業，開創出集藝術、人文、自然三大元素的品牌」。首家K11於2009年開幕，隨後陸續於內地多地拓展。9年前仍是一名文化版新丁記者的我，曾獲邀到上海K11參觀名為「跨界大師‧鬼才達利」的展覽。記得當年覺得能在商場看到大師畫作感覺相當新奇，親睹了這位超現實主義畫家的一些名作，展覽亦充分利用空間，將畫框、沙發、壁爐，拼湊為立體的女神梅‧維斯特美貌。在消費場域看見以此等規格展出這種等級的藝術品，當時無論對香港還是內地來說，都非常前衛。

由於定位為藝術結合商業，K11兩個商場的宣傳方向都強調品味與體驗，淡化消費行為本身。我在2021年短暫離開傳媒行業、加入K11工作的一年多，任職於creative and content部門的editorial team，負責審閱場內、應用程式、推送信息及推廣電郵上所有宣傳文字。「商場」一詞是文宣禁忌，相信是有意在意識形態上向大眾宣傳自己的定位。如何有機地植入「文化矽谷」、「購物藝術館」、「世界級文化零售地標」等官方核准的架勢稱號，在宣傳同時照顧語感便是我的日常工作之一。「展開一場想像之旅（embark on your journey of imagination）」取材自Adrian的一些錄像，寄託了他最初對兩個商場的想望，常被我挪用於段落的收結。

認真搞藝術 還是借藝術過橋？

商界搞藝術今天在香港不是新鮮事，獨立藝文工作者May Fung綜觀各集團，認為K11帶來一定突破，「就算信和，都有搞art，奧海城都有的，但沒有那個impact。K11是有那個聲音——有些勁art來了。你不看是一回事，排斥是一回事，你會知道，是做了一個聲譽出來」。她也認為香港富藝術品味的商人並不多，「我覺得他（鄭志剛）是相信藝術的，他覺得藝術家是重要的。他也相信藝術是可以幫助一個城市發展的」。

May Fung憶述Art Mall初開時的景象，稱鄭生當年特意聘請一些行內的策展人及藝術行政人員，吸引藝術圈內人去看看究竟，她自己也「枕住去睇」。她形容商場初年像搞pure art的art gallery，廣納雕塑、聲音藝術等林林總總形式，也講究展覽場地的設計，很捨得用錢，「是突破的，看到他好像想幫手去develop香港的art，因為好多artist都多了機會嘛」。May Fung曾任兆基創意書院校長，記得當年商場亦曾聯絡書院展出學生作品，包括當年仍是學生的黃曉楓。場內亦曾展出不少本地藝術家如林嵐、黃嘉瀛和麥影彤二的創作。她認為除了圈內人，也能吸納經過的人去逛逛。即使對藝壇的影響力無法實際量度，她相信對藝術家來說，多了機會在特別場合展覽始終是有意思的事。

Art Mall近兩三年逐漸轉向設計藝術，那個原本與港鐵站相連的展覽場地亦變成連鎖家俬店。另邊廂，MUSEA於2019年開幕。她形容MUSEA是「將藝術展覽升呢」，「完全是找好勁的，香港的都是找很厲害的第一線藝術家，（例如）Samson Young」；商場設計得充滿歐陸風味，無論餐飲、購物，感覺都是「cater for the rich and the famous（為有錢人和名人而設）」，令普通人進去也戰戰兢兢。

走進MUSEA，會發現廊道等不同空間都恆常展示着Adrian一些藝術藏品和設計師家具，前稱「606」、現稱「Kunsthalle」的6樓展廳亦會定期舉辦藝術展覽。說實話，這個以德語命名的展覽場地單是發音上已叫人產生心理距離，地理上同樣與人不親近，需轉乘扶手電梯方能到達，May於訪問中提起曾遍尋不獲的藝術品相信位於此處。

雖然MUSEA沒比Art Mall感覺可親，可聲勢一點不輸。MUSEA年度藝術嘉年華「Art Karnival」是公司上下每年都嚴陣以待的重頭活動，期間限定展出一些大師級藝術品，以2022年為例，除了展廳裏舉辦幻覺蛋糕展，場內同時有張恩利、鹽田千春等作品；2023年的展覽「City As Studio」則展示了Jean-Michel Basquiat、Keith Haring、FUTURA等星級街頭藝術家作品。雖然Art Mall轉向、MUSEA聚焦海外藝術家，在May看來，這並非意味鄭志剛團隊摒棄本地藝術家。她稱現時許多本地藝術家亦具相當野心，為生活、為藝術職涯，也會希望自己的作品能賣得好，即使暫未獲收納，始終能為本地藝術家提供參照、鼓勵和啟示，「他們去看這些展覽的時候或會再想，其實我還可以走多遠呢？」

推廣藝術 不能只靠鄭志剛

May Fung認為Adrian雖有意推廣藝術，動機明顯不純粹，「如果純粹為art，他不如開一家museum，點會貼住商場，點會連住一間酒店，是不是？」如何透過展覽帶動銷售考的當然是員工的功夫，環環相扣的分工仔細得讓我大開眼界。Marketing team設計不同階段的宣傳策略，細緻如場內哪些位置需要立牌、不同日子的宣傳電郵應強調哪些賣點；retail management team負責與商戶洽談優惠，digital marketing team負責設計應用程式遊戲並將商戶優惠嵌進，editorial team要配合各方需求產出文字，工作其實頗無聊，例如要為遊戲的每一步，為每顆按鈕、每版頁面寫內容，從線上到線下清晰導引貴客的體驗流程，鼓勵他們到不同藝術品旁掃描二維碼，獲取電子優惠券，推高商戶營業額，實際成效如何則是不到我干涉的商業機密。

鄭志剛在兩個商場搞藝術賺了多少錢、企圖是什麼，May Fung認為說到底都不重要，笑說自己沒幫襯，「就算你買不到（沒消費），在地鐵站，或者去海旁，去完Museum of Art，走過去睇場戲，然後可能入去看兩件展品，無壞的」。至於結合營商推廣藝術是否有效？她倒過來問：「有邊個是推廣得犀利的？」她提起無論入場費「咁貴」的西九，或是大部分展覽免費參觀的香港藝術館，觀展的人其實也不多，得出結論：「我覺得最後都是講番那些人仔——是不是細細個已經接受藝術教育呢？」她認為即使MUSEA的高格調嚇怕某些人，那就「各人有各人看」；推廣藝術亦不應只靠一個鄭志剛，「每個人都搞一啲，我覺得多人搞就好。搞啲騎呢嘢，搞啲正常嘢，搞啲classic嘢，搞啲experimental嘢，什麼都搞，百花齊放」。

「悲劇英雄」成就勵志故事

鄭志剛「落馬」後不久，有網媒重提3年前他受訪時一番說話：「唔係每一代都搵到好多資源。你想做，但都無資源去做。可能輩分高嘅人唔明白，叫你賺錢啦，唔好搞咁多嘢啦。」搞生意，搞藝術，無論成敗，這世代矛盾一下子使Adrian與年輕一代連成了一線。一直被外界視為新世界接班人大熱人選的他，雖然背負着家族的億萬王國，倒沒在一開始就急於為打理家族生意鋪路。小時候他留港讀書，大學時期才負笈美國。然而在哈佛大學主修的不是商科，而是跑到文學院念東亞研究，及後更到日本京都留學一年。有說他創立K11正因求學期間深受藝術文化薰陶啟發。在利益至上的商業社會，這種有點違反常態的反叛特質到底是吸引的。而在「落馬」下場的烘托下，這名「悲劇英雄」的英雄感更為突出。即使鄭志剛是不愁衣食的鄭家公子，始終令人浪漫化地聯想起世上總有那麼一些不顧世俗、追逐夢想的人。可能是對能忠於自己的嚮往，又或是對被主流價值排擠的感同身受，致使當Adrian失勢時，大多數網民並沒落井下石地嘲諷一句「條路自己揀」。這城市始終需要可以鼓勵自己、勉勵別人的勵志故事。

我在K11短暫工作過的部門今天已不存在，仍然感激那一段讓我在商界田野考察的日子。在陌生領域寄生的一年多雖「無穿無爛」，大抵也見識過同儕爭名逐利的野心。最終放棄比當記者多50%的薪水毅然辭職、做回老本行的我，在新世界以近2.1億將K11等業務賣回給鄭志剛的此刻，想藉機跟「小剛」說一句：我們做自己喜歡的事，不是更好嗎？

文˙潘曉彤

編輯˙林曉慧

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