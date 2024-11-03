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編者話：你估，邊個會贏？

【明報專訊】《黑白大廚》聲勢凌厲，節目播出後有人的餐飲王國翻盤，原本不為人識的小店客似雲來。有看過節目的觀眾就會知道，參賽者烹煮的菜式包羅萬有，除了fine dining也有街頭小吃，除韓菜也有西式甚或中餐，卻少有如「港式」二字惹火。據聞近日英國倫敦一間米線店開幕，觸發網上一場「港式雲南米線」的論爭，黎的琛文章正好讓本版也來湊一下飲食熱，在刻下香港一片餐廳結業潮下，一邊細數「入流」所謂港式飲食文化的一些要點，同時側記香港餐飲業在經營條件限制下的一些掙扎和創造。

那麼，近年獨步大型商場、結合藝術與消費的K11系列，又算不算開創了一道港式高端消費美學的風景？早前傳出新世界原定接班人鄭志剛忽然下馬，掀起一片懷念「剛剛」的熱潮。一度辭去記者工作加入K11年半有多的潘曉彤，不禁思考現象背後，於是她訪問了一些人，回想了工作時候的見歷，鄭志剛是真的栽倒在拼藝術嗎？他真的有在拼藝術？至於拼經濟，如果填海（塘）造地也是「（香）港（特）式（色）」，生態修復專家侯智恒就想問，有無可能將多元物種生境融入，達至人與自然和諧共存的城市創造？為此奮鬥30年的他指出，今屆政府在環境保育政策上「開始退步」。

美國總統大選跑馬仔到了衝刺階段，《華盛頓郵報》忽然宣布中立而引起震盪，林康琪回溯了這份在歷史上寫下幾次新聞傳奇的大報，如何栽倒在特朗普手上。林康琪交完稿才又發現，原來《紐約時報》老闆9月時曾於《華郵》撰文，說特朗普上台就會像匈牙利般對付傳媒。然後她問，你估，邊個會贏？

上周李春暉專訪杜sir講電影創作是什麼引發大迴響，「後篇」並非杜sir續篇，按李春暉先前預告，是「一位和我合作很久的編劇前輩」，答案呼之欲出，下周開估。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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