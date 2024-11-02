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順道一遊：百年紅磚屋打卡 旋轉樓梯企位講究

【明報專訊】既然來到西營盤，何不順道到附近的紅磚建築打卡呢？沿高街走，看見救恩堂時右轉再行約5分鐘，就會見到被列為一級歷史建築的西區社區中心。它前身是贊育產科醫院的舊址，是香港首間華人產科醫院，現時成為多用途社區會堂給區內居民使用。建築物自1922年建成至今有過百年歷史，擁有紅磚外牆、黑色鐵欄杆與木窗框，使其在四周的現代建築中顯得格外突出。無論是「特寫」磚牆，還是整體建築物的輪廓，都能讓人感受到濃濃的歷史氣息。

從第三街的門口進入，首先發現一道看似普通的室外旋轉樓梯。然而，從側面觀察，卻能發現樓梯的線條巧妙地構成一個三角構圖。三角構圖能令景物與被攝者之間呈現舒適的平衡，讓被攝者走上樓梯，單手輕扶扶手，展現出一種優雅姿態。攝影師可選擇以較低的拍攝角度，將人物置於三角構圖的中心，令照片氛圍更加獨特，不僅捕捉到建築特色，更有歐美街拍的時尚風格。

被攝者繼續沿着旋轉樓梯往上走到頂層，而攝影師則在地面，選擇一個較遠的角度向上拍攝。構圖時將人物置於邊緣，突出建築物主體，可讓照片散發一種淡淡的孤寂感，彷彿訴說這座百年建築所經歷的歲月與故事。接着，我們從樓梯旁的小門進入，即看見另一道旋轉樓梯，這是一條從地面大堂貫穿整幢建築的半圓形螺旋木梯，完整地保留了當年的設計。拾級而上，腳底感受着實木的溫潤質感，耳邊迴盪踏步樓梯的聲音，彷彿時光倒流，品味着舊時代的優雅與靜謐。這樣的樓梯，不論「高炒」、「低炒」都別具美感。

西區社區中心

開放時間：上午10:00至晚上6:00；逢周日、一及公眾假期休息

地址：西環西邊街36號A

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