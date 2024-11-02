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「高街鬼屋」日夜大不同 巴洛克建築點止古典美

【明報專訊】有沒有想過，鬼屋也能打卡影靚相？乍聽有點不可思議，但西營盤有一座被稱為「高街鬼屋」的古建築，經重建後成為西營盤社區綜合大樓，並在去年起免費開放參觀。神秘面紗終於揭開，不但沒有想像中陰森恐怖，反而饒有古典美態，成為婚攝的熱門地點。除了這座具百多年歷史的法定古蹟，西營盤區內還有不少古蹟靚景，值得一遊。

英皇書院、救恩堂、聖類斯中學……西營盤有不少歷史建築，但說到近期比較矚目的打卡熱點，不得不提去年起開放、人稱「高街鬼屋」的西營盤社區綜合大樓。據古物古蹟辦事處資料，大樓於1892年建成，最初為國家醫院的職員住所，後來先後改建為精神病院女病房及日間精神科門診部。關於大樓的都市傳說多不勝數，最多人稱之為「高街鬼屋」。大樓於2015年被列為法定古蹟，現在成為西營盤社區綜合大樓。

拱形遊廊上鏡 透視構圖富深邃感

撇開其都市傳說，這座大樓屬香港較罕見的巴洛克風格建築，外觀古典雅致，尤其L形粗琢花崗石立面和寬闊的拱形遊廊均非常「上鏡」。遊廊設計不僅美觀，還能阻隔陽光直射室內，拍攝時加添一份柔光的效果；而遊廊的伸延空間，適合以一點透視構圖來營造深邃的空間感，並將人物置於畫面下半部分，突顯建築本身的宏偉。建議被攝者不望鏡頭，緩緩由遠走近，拍出來的表情和動作更自然流暢，增添一份動態感。若不想照片過於平實，也可使用手機人像模式，以景深效果來增強立體空間感。目前可參觀的遊廊部分有兩層，其中1樓伸延的空間較長，拍攝效果更有穿透力。

除了站立，被攝者亦可坐在1樓遊廊中段的小台階上，擺出不同姿勢，增添畫面層次感之餘，也能營造輕鬆氛圍。

粗琢花崗石外牆 最佳打卡背景

此外，外牆的粗琢花崗石及拱形設計也能提供另一種打卡背景，被攝者站在1樓中間位置，挨着石壆、伸出頭，自然地望向遠處景物，攝影師則可在對面行人道以低角度、長焦距向上拉近拍攝。這樣便能將人物置於建築內，形成一幅充滿故事感的畫面，呈現建築物獨特的外觀與被攝者之間的關係，不僅能突顯建築物特色，還能創造不一樣的的視覺效果。

每晚浪漫燈影 變身時光隧道

大樓在白天已可盡情拍攝，到了夜晚原來更精彩。每晚6時左右至10時，這裏都舉行「高街光影情緣 Love in the Light」光影藝術展（展期至2025年5月21日），以時光隧道為創作概念，結合藝術、建築和科技元素，點亮建築，營造出夢幻的光影效果，更具現代氣息。

西營盤社區綜合大樓

地址：西營盤高街2號

註：燈光表演由晚上6:05至10:00，每節10分鐘

文：陳真紀

模特兒︰Ceci

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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