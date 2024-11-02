中環美食：$588周末味遊西班牙 生蠔鋪「菜魚子醬」吸睛

菜單以分享形式呈現，適合一家大小享用，集中14款招牌菜，種類豐富，更體現了主廚Antonio Oviedo對西班牙各地區烹飪風格的深入掌握。他認為，西班牙料理精髓在於對食材的尊重，加上地理位置特殊，擁有漫長海岸線和多樣化地形，造就豐富多樣的食材。從北部的加利西亞到南部的安達盧西亞，各有不同美食，而他則巧妙地將這些地域特色融入烹飪之中。

首先帶來一系列西班牙小吃（tapas），從經典鯷魚及醃菜串、加利西亞生蠔，到味道香濃的蒜香紅蝦，每道小食看來都精緻可口。西班牙小吃五花八門，Antonio表示，「（tapas）就像我們通常在餐廳、酒吧或酒窖裏提供的小菜一樣，可以配飲料一起享用」。他一般推薦一種小吃搭配一種酒，概念有點像高級餐廳的美酒佳餚嘗味菜單（tasting menu），可一次過品嘗多款小菜。這次周末早午餐菜單中的加利西亞生蠔就是啟發自一種傳統海鮮沙律，他說：「在酒吧或傳統餐館，這種小吃（海鮮沙律）用的海鮮如青口或章魚，是以醋、橄欖油和檸檬醃製的，通常會與胡椒、洋葱、橄欖一起吃。」經他改良後，將各種配料包括洋葱、不同顏色的辣椒及橄欖製成汁，再做出粒粒「魚子醬」，鋪上事先用醋醃製的生蠔，將傳統菜餚變成更現代的精緻小吃。

「詭異」鵝頸藤壺鮮甜

提到西班牙海鮮，Antonio特別介紹一道長得有點「詭異」的特別菜式——鵝頸藤壺，香港人稱之為「鬼爪螺」。這個來自加利西亞與西班牙北部的海鮮，長於岩石上，漁民只能在退潮時才能捕獲，「它們非常美味鮮甜，所以我就像加利西亞的傳統餐廳一樣，只用月桂葉、花椒和一點海水將其煮沸」，以突出食材本身的鮮味。這道菜暫不包含在早午套餐當中，若有興趣可另外單點（$388），記者試吃後，非常推薦大家一試其海洋的鮮味。

至於甜品，早午餐包括了傳統西班牙油條（churros）和忌廉焦糖布甸，而招牌巴斯克芝士蛋糕以煙熏Idiazabal芝士製成，濃郁醇厚的口感配上一絲煙熏風味，令蛋糕吃來不覺膩滯。此外，餐廳亦有任飲（free flow）餐飲優惠套餐，每位額外多付$328，即可於2小時內暢飲多款西班牙葡萄酒、啤酒、雞尾酒及汽水。順帶一提，新店設有小量室外位置，在微涼天氣下吃tapas喝美酒，人生美事。

22 Ships周末早午餐

價錢：$588/位（免加一）

供應時間：周六日 中午12:00至下午3:00

地址：中環PMQ元創方A座S109至S113（士丹頓街入口）

查詢：2555 0722

[趁「熱」食]