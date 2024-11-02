愉景灣歎魚子醬brunch 18呎長蛋糕神秘驚喜

香港愉景灣酒店位置遠離都市繁囂，位於寧靜海濱，旁邊又有一座IG-able的三角形純白禮堂，本身已是周末放鬆的好地方。近日天氣清爽，酒店在臨海餐廳Café bord de Mer & Lounge重推周日自助早午餐，大家可任食高質鮑魚、魚子醬及各類海鮮，美食配靚景！

手掌大黑鑽鮮鮑 厚實彈牙

酒店早前都推出過周日魚子醬香檳早午餐，酒店經理楊樹文表示，今次形式與以往大致相同，但主打的海鮮陣容全面升級，「海鮮種類更豐富，尤其南非黑鑽鮮鮑魚，肉質厚實彈牙，再搭配味道更為濃郁的魚子醬」。每隻鮑魚大小堪比手掌，冰鎮法國魚子醬粒粒圓潤飽滿，盡顯奢華。其他時令海鮮有阿拉斯加蟹腳、皇帝大蝦、珍寶貴妃蚌、珍寶蟶子王、鹿兒島茶螺等，相當高質；尤其是肥美的蟹腳，啖啖肉，味道鮮甜。他透露，大部分海鮮均由酒店行政總廚陳英偉到街市挑選，「食材要夠新鮮，客人才會來吃」。

提醒大家，除了海鮮，記得留肚向熱食區進發。那裏有齊各樣熱葷冷盤，慢烤美國特級黑安格斯有骨肉眼及慢燒澳洲羊架寶雲酥香氣四溢，肉嫩富油香。戶外還有專人即烤新鮮活龍蝦，每位客人獲送1份。其他中菜美食還包括蠔王鮑魚燜鮮菇、花膠扣鵝掌、古法麒麟蒸斑塊、炸蟹鉗等，燒味出品如乳豬，皮脆不膩，務求照顧本地及外國客人的不同口味。

限定神秘菜式 每周有驚喜

楊樹文說，為保持新鮮感，總廚每周都會準備限定神秘菜式，讓大家每次到來都有驚喜。採訪當日，餐廳向每人送上1份佛跳牆及咖喱焗蟹蓋，佛跳牆湯底鮮甜，內裏有鮑魚、海參、花膠、乾瑤柱及花菇，相當足料；而咖喱焗蟹蓋則啖啖蟹肉，口感豐富，裏面甚至藏有小鮑魚，非常驚喜。

甜品款式不算多，但每款造型精緻，有即叫即製梳乎厘、蜜餞黑胡椒熱帶水果慕絲棒、蜜瓜啫喱配香草奶凍、焗蘋果杏仁忌廉千層酥，薑汁燉奶……正當大家沉醉在美食當中，耳畔又傳來敲鈴聲，原來是總廚為大家準備的第2道驚喜——長達18呎的巨型鮮果蛋糕！只見數名工作人員合力抬起這條超長蛋糕，場面壯觀。這個「神秘甜品」每周都不一樣，為大家增添不少話題和驚喜。

3小時早午餐設任飲區，提供咖啡、茗茶和鮮榨果汁。若想小酌怡情，每名客人額外多付$200，即可無限暢飲由Château Lafite、Château Mouton及Château Clarke三大家族共同推出的羅斯柴爾香檳（Barons De Rothschild），以及其他指定紅白酒、啤酒。食物品種多樣化，海鮮優質兼有靚海景，值得支持！

香港愉景灣酒店「周日自助早午餐」

價錢：成人$788，小童$288（另加一）

供應時間：逢周日上午11:30至下午2:30

地址：愉景灣海澄湖畔路88號香港愉景灣酒店地下Café bord de Mer & Lounge

查詢：2295 8288

文：陳真紀

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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[趁「熱」食]