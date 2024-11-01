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油街「陶人新語」展覽 陶藝凝住四季色彩

【明報專訊】「陶瓷一燒出來，它就是永恆的。」香港中文大學文物館中國器物主任（副研究員）王冠宇如是說。「陶瓷一燒製完成，便能穿越時空，不會消失，不像有機物會腐爛，金屬會生鏽或腐蝕。」這種永恆的特性，正好呼應她在油街實現策展的「古早策展人系列」展覽原意：以陶瓷連結古今，探索陶瓷的多元與可能。

在時光長河中，陶瓷是其中一種能完好地保存至今的藝術媒介，如同凝固的時光，傳遞歷史印記和創作者心思，串聯古今。作為專注研究古陶瓷的學者，王冠宇應油街實現邀請，首次挑戰當代藝術策展，擔任「古早策展人系列：陶人新語——穿越時空的色彩實驗」客席策展人，探索陶瓷這種永恆媒介，如何在古今之間架起橋樑。

她邀請3名風格迥異的藝術家，包括來自景德鎮的古月，以及來自香港的黃麗貞與鄭禕，從文物館的珍貴藏品中汲取靈感，再以陶瓷為媒介，運用各自的技術與美學風格，展現對當代陶瓷創作的理解與表達。王冠宇表示，此次展覽的構思不僅強調古代與當代的對照，還從3個不同角度切入。古月專注於傳統技藝的延續，透過作品探索陶瓷的當代美學；黃麗貞運用立體打印技術，深入挖掘泥土與本土文化歷史的連結，發掘當代城市發展背後的故事；鄭禕則反映未來視角，從環保理念出發，探討陶瓷在可持續發展中的角色，展現創新材料的應用。多元視角讓人全面理解陶瓷藝術的演變與當代意義，促進傳統與現代之間的深刻對話。

陶瓷堆塑動植物 傳統與當代碰撞

從古月作品《探花》開始，就能感受到傳統與當代的碰撞。他來自瓷都景德鎮，一直醉心於探索中國傳統陶瓷的繪畫技藝，同時融合自創技法，展現個人的藝術風格。《探花》由4件陶藝作品組成，主題圍繞花卉，意在描繪四季變遷和自然之美。他借鑑了傳統陶藝品「青瓷堆塑穀倉罐」的形態，在陶瓷上堆塑了不同動物、花草造型的裝飾；又參考了三彩荷雁紋盤、素三彩猴子石榴蓋盒、粉彩花鳥紋筆筒的色彩特點，以多種陶瓷繪畫技法呈現出色彩繽紛的感覺。作品如同春日細雨，輕柔而充滿生機，讓人感受到傳統陶瓷工藝的細膩與溫潤。

古月亦強調陶瓷空間感，透過立體視角觀察事物與色彩的關係，因此作品的擺法亦存有巧思。王冠宇指，陶瓷繪畫與傳統繪畫相比，最大分別是陶瓷作品是立體的，「以不同角度觀看（立體作品）會有不同的畫面及側重點，焦點會一直改變」。因此古月拍下了不同光影照射下的作品剪影，作為其中兩件作品的布景設計，以平面線條與立體作品相映襯；另外兩件作品則放在透明罩內，並在罩上繪畫不同圖案，與當中作品產生互動。王冠宇表示：「如換不同角度看，它完全是另一個畫面，強調空間能創造不同景觀。」

南固臺土壤 拼湊灣仔歷史地圖

欣賞完古月如詩如畫的瓷器，轉過身，映入眼簾的是黃麗貞樸素的作品《南固紛陳》，是由不同大地色系、不同大小的陶板拼貼而成的一幅大地圖。乍看之下，這些方塊如同抽象的拼圖，單個形象並不明顯，讓人難以猜測其所代表的地點。然而隨着視線游走，細緻觀察下會發現這些陶板逐漸拼湊出皇后大道東以南的街道輪廓，緩緩展開關於1950年代灣仔歷史的故事。

與古月作品的繽紛色彩形成鮮明對比，黃麗貞作品只有簡樸的泥土色彩，卻同樣令人着迷。她從事陶瓷藝術創作和教育多年，近年開始專注探索泥土與香港文化研究。這一次，她重點探討泥土與色彩的關係，以灣仔百年老宅南固臺為靈感，並利用該處的土壤拼出一幅獨特的灣仔歷史地圖。這幅地圖不僅是藝術品，更是一個文化紀錄，讓人在色彩的變化中感受到香港的歷史與故事。

其創作步驟如同一場細膩的考古過程，首先從南固臺的地盤取得土壤，但並非直接使用，先多重篩選去除雜質、石塊等，以取得真正可用的陶土。第一步已經充滿挑戰，如同淘金一般需要耐心，最終獲得的可用陶土分量非常有限。她透露最初有140公斤左右的土壤，最後只篩出20公斤陶土，「彌足珍貴」。

及後她根據需要加入不同礦物，如石英、長石、雲母等。她表示這些泥土中隱藏了許多色彩，只需加入些許礦物，並燒到1260℃，就能夠將泥土本身擁有的顏色提煉出來。這些礦物如同調色盤上的顏料，發掘陶土不同顏色和紋理。經過精密的配對比較和反覆實驗，才能燒製出作品中獨特的色彩，讓這幅灣仔歷史地圖上的每塊陶片都呈現出細膩的色彩變化，如同訴說着這片土地的歲月流轉。值得一提的是，她留意到二戰時期，灣仔是日本人聚居的地方，因此特意以日本黑泥來作為這個地圖的基底，呼應了這片土地經歷，也讓作品更具生命力和故事。

灣仔歷史地圖拼貼完成後，黃麗貞沒有浪費剩下的泥土。她運用立體打印技術，製作一系列以南固臺地磚圖案設計為靈感的方形容器，並以高低起伏的位置擺放，突顯陶瓷的立體特質。這些以立體打印技術製作的容器，與拼貼地圖形成互補，共同構成《南固紛陳》這件作品完整的藝術敘事，展現科技與傳統技藝的完美融合。

回收陶瓷創《萬瘦圖》 幽身材一默

鄭禕則將目光投向陶瓷的未來。她致力研究陶瓷廢料的循環再造方案，將陶瓷廢料升級再造，成為可以重新塑形的黏土。作品《萬瘦圖》由112件繪有瘦削人物和生肖的青花陶磚組成，以詼諧幽默的方式回應文物館藏的康熙青花萬壽尊，將「壽」字巧妙地替換成諧音的「瘦」字，諷刺當代流行文化中對身材的過度關注。作品不僅展現了藝術家的創意，更呼籲關注環境保護，思考如何在藝術創作中利用循環再造的材料，突破藝術表達的界限。

王冠宇指，在使用回收陶瓷物料創作的過程中，鄭禕面臨着一系列挑戰，特別是在顏色表現上。以青花陶磚為例，這些陶磚的原色偏深，若想在表面畫上青花，須克服色彩的對比問題。鄭禕巧妙地採用了一層化妝土，這層陶土呈現出柔和的白色調，為後續的青花畫作提供理想的底色。這種方法不僅使青花的顏色更加鮮明，也借鑑了傳統陶瓷藝術中的色彩表現技法，展現了她對古老工藝的深刻理解與現代創新的結合。這處理不僅提升作品的視覺效果，也充分體現環保藝術創作的可能，讓每件作品散發獨特生命力。

油街實現館長馬佩婷表示，本次展覽不僅注重藝術作品的展出，更注重觀眾的參與體驗，希望他們更容易接觸陶瓷藝術。展覽特設教育展廳，讓觀眾認識陶瓷色彩千年的探索成果。工作人員化身陶瓷實驗專員，帶領大家分辨成功和失敗的陶瓷，探索陶瓷製作的竅門。觀眾還可以在「陶瓷色彩試驗區」挑選一種陶瓷專色，親手製作個人專屬的明信片，增加了展覽的趣味和參與感。

古早策展人系列：陶人新語——穿越時空的色彩實驗

日期：即日至2025年1月31日

地點：油街玻璃屋

查詢：2512 3000

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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