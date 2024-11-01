儘管「數碼化」或「電子副本」這些語彙聽來總很可疑，而班雅明爭拗的原真、靈光、展示價值與膜拜價值，仍預言一樣應驗於21世紀的藝術複製品，但或許我在這裏敘述的僅為一個窄義的私密的語境——我，觀眾之一，錯失了經驗世界的即時即地，只能踩踏某種當下之外的影子（互聯網如皮膚一樣披黏日常時，線下文獻某意義上與人們失鏈）。故提問指向並非應不應該，而僅為如何的後續：穿透不斷複製不斷再現的液晶RGB之際，我到底看見了什麼？理解到什麼？

點進微波國際新媒體藝術節的官方網頁，近十幾年長置「Festival Archive」（歷屆藝術節）一頁。以年度為單位，這檔案庫在2006年前無紀錄地10年空白；2008年及2009年跳出兩則Flash Player的失效提醒；早期圖片或低像素或無法顯示；除「Artist Video」（藝術家錄像），大部分頁面堆滿策展論、藝術家簡介、節目時間表等文字向資訊；以之前的宣傳材料為主，卻缺乏之中和之後的現場紀錄……都是數位保存的普遍狀貌。人力物力不足導成了雲端中的檔案樓閣，又或許「新媒體藝術」自身邊界遠比我們想的更大更支離破碎，存檔注定艱難。

看見空白，更加看見偏差。先不論現實真品與網絡複製品的差距，尺寸不一且色度不同的熒幕影像已呈獨立存在。跟兼職拍攝flat copies（且譯，平面摹本）的藝術家H聊起這事，他臨摹的關西大學亞洲研究中心數位檔案館，依循日本內閣府指引製作數位檔案，不僅慮及品質，還需優先考慮使用性、方便性，比如是否為X（舊稱Twitter）與SMS容易共享的細檔案格式。換言之，傳播大於保真。即，面對數碼副本，理解有限的所指和能指已經足夠？即，很大機會這輩子無法親見的真迹，我們其實只能指稱其複製品共構的概念集體？這理解下，網絡裏一切跟藝術的相通和偶遇似乎都充滿沮喪。我不得不承認，David Hockney的銅版畫The Boy Hidden In A Fish（1969）、吳冠中的水墨畫《新城（二）》（1996）……我所喜歡的皆不是真正的作品而僅為手機熒幕裏頭的一幀數據摹本。

文：吳騫桐（寫字的人當藝術行政，IG@odeng____）

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