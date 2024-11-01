明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【東京】藝術人類光譜（三）：激流

【明報專訊】以急流河岸為展覽場地的「藝術激流」來到第二屆，這次我和6歲的兒子也泛舟急流去了。在Art Center Ongoing和國立奧多摩美術館聯合舉辦的活動「藝術激流」，觀眾們會坐上橡皮艇，沿多摩川上游御岳園至柚木段，順着險峻峽谷地形造就出的湍急水勢，邊乘着浪花越過岩石欣賞景色，邊欣賞兩岸中途的作品。這次參與展出的，不止藝術家，還有作家、詩人、舞蹈家、作曲家和探險家等。

天氣不穩下泛舟，大石固然依舊雄偉，然而迷霧中遇上各種各樣的表演或裝置，其時有一刻覺得已經到了Halloween。兒子最深刻的是橡皮艇撞上石頭後的一刻，神也未回，抬頭看，有一奇男子在緩緩向崖邊移動，突然在褲子的布料之間向我們射出水柱。「Wow，黃金水！」兒子說。除此之外，途中在一處泊岸後，藝術家遞來用河石烤製24小時的豬肉，也在他齒頰留香，想再添食。我則難忘兩岸森林傳來的犬聲與河谷的回音。

之後，我們移步到國立奧多摩美術館休息，並看與活動相關的展覽。國立奧多摩美術館與一般的「國立」「美術館」無關。簡單來說，就是一群很幽默的藝術人類把一個貨倉般的空間命名為「國立奧多摩美術館」，不定期有活動或展覽時會開放。由2012年創立至今，「國立奧多摩美術館」這名字未曾被投訴或質疑，甚至辦活動時也一直得到市政府支持。

我邊喝他們煮的湯邊聽他們訴說，2022年首次辦這個史無前例的項目時，都是苦勞艱辛的工作，設置和安裝工作都非常困難。結果整個項目也入不敷支，搞手各自都超出預算地付出了血汗與金錢。但因困難而不做的理由是無窮無盡的，於是他們還要再辦多次，說快樂時光的回憶會濃縮在腦海裏。

第一屆宣傳單張由設計師牧壽次郎設計，製作方法是把整疊單張丟到河裏去冲洗，還意外地贏得了JAGDA設計賞。這次他們決定用展覽路線的河水作為傳單。例如，在颱風過後到河裏取水，注入單張中間，又是一項不計成本的製作。

文：陳楚翹（從事藝術創作，現居東京）

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕Art Center Ongoing 國立奧多摩美術館 藝術激流 東京 陳楚翹 大都會文藝誌 開眼

上 / 下一篇新聞