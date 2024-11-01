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【倫敦】梁慧圭個展「Leap Year」 點先夠Contemporary？

【明報專訊】「不務正業」，大概是最適合當代藝術家的形容詞。不是說做藝術等於不務正業，而是當代藝術那種跨界別、跨媒體的創作模式，給我一種這樣的感覺。讀書的時候，我的學院就是出了名的不務正業，明明是打着攝影的旗號，但是一堂正式的攝影講座都沒有，幾乎全是哲學課。結果？全部的學生都脫離主題，端出各種裝置藝術、表演、3D模型，甚至是電腦動畫之類的作品。

如此跳脫，會不會很迷失？絕對會，而且是個很大的挑戰。這種挑戰有沒有意義？絕對有。正正是這種跳出框框的實驗，放下了相機，才令我開始思考影像的本質。說到底，藝術是一種因應人類的轉化同時改變的東西（拋個書包，這與當代哲學家德勒茲提倡的「流變」（becoming）的概念非常接近）。而這個時代所謂的當代藝術，歸根究柢，我會說它是對各種邊界（boundaries）以及概念的開拓、質問或探索。就像如何用藝術來傳遞一些難以描繪（represent）的感覺和感受，例如痛楚、煩躁、尷尬等等。所以如何脫離傳統美術教育對於創作媒介的框架，是當代藝術家的一個大課題。

寫到這裏，應該已經悶走了很多人（又講經……）。其實又是我看完一個好展覽有感而發而已。韓國藝術家梁慧圭（Haegue Yang）最近在Hayward Gallery舉辦個展Leap Year，而這個展覽就是「不務正業」的極致。對於梁慧圭的作品，香港人可能不會太陌生，因為在M+光庭展出的《聲之通天繩》就是她的作品。而這個作品在今次的展覽亦有展出，但與香港版本有所不同，M+的裝置是由導賞員不定期用搖動、拍打等等的方式來「啟動」，而倫敦版本在展覽入口附帶了一個類似門簾的裝置，讓觀眾通過觸碰門簾與作品互動。而這個亦是梁慧圭創作的特點，隨着展覽地點的特性來設計作品的展示及互動方式。

整個展覽的作品媒介包括攝影、裝置藝術、雕塑、繪畫等等，而選用的物料亦是五花八門，例如現成的窗簾、洗手盆、晾衣架、鈴鐺，到紙張、藤、金屬等等，完全感受到藝術家為不同的作品自由選擇表達方法與創作模式。

如此花多眼亂，會不會很難解讀？會，同時亦不會。就用展覽中的Storage Piece作為例子，一眼看上去，它就是一堆綑綁在一起的作品以及雜物。不去細想的話很容易就會陷入「這也算藝術？」、「這麼簡單的東西我也能做」的循環，但是仔細去了解及思考的話，你就會發現這個作品的出現，與藝術家本人作為新進藝術家時所遇到的困境（無處展覽，亦無地方閒置作品）相關，甚至可以從她移民的身分出發解讀。我的話，這個作品讓我想起物品本身的流變，藝術品不展出還是藝術品嗎？現成物件（例如一個紙箱）放在畫廊展出，就能成為藝術品嗎？而這個作品正是對一些既有概念提出質問。所以，這個展覽，雖然沒有任何高科技加持，但是卻非常contemporary。

文： Michael Cheung（當代藝術家，現居倫敦，畢業於 Central Saint Martins。個人網頁：michael-cheung.com

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 大都會文藝誌]

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