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Friday Planner：萬聖節記憶

【明報專訊】南瓜、糖果、骷髏頭。10月在萬聖夜的「Trick-or-Treat」中結束，11月在萬聖節這天到來。傳說在萬聖夜，死去人們的靈魂會回到陽間走親訪友。想起之前看過的電影Coco（港譯《玩轉極樂園》）中，小男孩進入亡靈的世界，擁抱死去親人的靈魂後得到答案：「真正的死亡是世界上，再沒有一個人記得你。」

或許世間萬物皆如此，只要還有記憶，生命就尚未消逝。富德樓的艺鵠藝術空間明日（2號）起帶來「不棄的日常 造形一家親」展覽，策展人與「民間博物館」翻箱倒櫃延續舊物生命，找出自上世紀70年代以來香港人的「牀底珍藏」：即棄紙巾的名字變遷；塑膠餐具的設計之美；茶餐廳即棄杯上的「田野風光」……日常用品折射50年來的生活記憶，舊香港在記憶中閃閃發光。

有人將記憶寄託在舊物之上，亦有人將記憶藏在墨色之中。賽馬會創意藝術中心正進行「在墨2024」展覽，作為粵港澳大灣區文化藝術節節目之一，展覽匯集了8名藝術家的水墨作品。水墨下不僅有山水壯闊，還有生活瑣碎。

舞蹈家梅卓燕則將對逝去的貓「盲豬」的記憶編入舞中。病重失明卻從未放棄探索世界的貓，令梅卓燕對生命產生感慨。在CHAT六廠伍韶勁的展覽空間中，有作品《寰》匯聚98個動物與主人相互陪伴的故事。今明兩晚，梅卓燕將用舞蹈作品《我也來給你講第99個故事》與《寰》互動，探索對生命的感知。走出六廠，南豐紗廠的Fleur餐廳正推出萬聖節特別菜式，記憶，也許還可以安放在南瓜濃湯和朱古力餅間。

#不棄的日常_造形一家親 #在墨2024

#梅卓燕 #我也來給你講第99個故事

[開眼 藝述速遞]

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