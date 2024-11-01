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開眼 藝述速遞

明報《開眼》送禮：參加答題遊戲有機會獲得M+/故宮館全年會籍

【明報專訊】不知讀者是否留意過《開眼》封面？有本地藝術家創作，期盼啟發讀者大開眼界；有「美藝客廳」，邀請「客席策展人」與讀者藝海同遊；亦有藝術品介紹，將遙遠的藝術帶到讀者身邊。

歡迎參與有關《開眼》封面的答題遊戲！讀者可從右邊挑選一個或兩個問題作答，將答案連同50至100字你對《開眼》的感想及建議，附上個人姓名及電話號碼郵寄到《開眼》編輯室地址：柴灣嘉業街18號明報工業中心A座17樓（信封請註明《開眼》編輯室收），或將以上資料電郵至friday@mingpao.com（請以「答題遊戲」為題），有機會獲得M+全年會籍（價值600元）或/及「香港故宮之友」個人全年會籍（價值600元），11月15日（周五）截止。我們將於稍後聯絡獲得會籍的讀者，告知換取會籍之詳細安排。

《開眼》創刊一周年，精彩遊戲仲未完！

■Q1

羅浮宮，坐落在巴黎，聞名於世界。M+博物館正展出其模型，今年《開眼》封面「美藝客廳」也曾細述羅浮宮門前「玻璃金字塔」背後的故事。羅浮宮是在什麼歷史事件後，從王宮變成向公眾開放的藝術博物館？讀者可以從對應的封面中找到答案。

（有機會獲得M+全年會籍）

■Q2

香港故宮文化博物館曾舉辦「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」，去年《開眼》曾以展內一幅梵高的晚期作品為封面，這幅作品的名字是什麼？讀者可以從對應的封面中找到答案。

（有機會獲得「香港故宮之友」個人全年會籍）

■Q3

《開眼》今年以「接觸」（Encounter）為周年主題。繼第53至56期由不同的藝術家創作主題封面後，今期我們邀請讀者作為「策展人」，打開藝眼，挑選一個或多個你認為與「接觸」主題相關的作品，並簡短闡述你的「策展概念」。

（有機會獲得M+或「香港故宮之友」個人全年會籍）

[開眼 藝述速遞]

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