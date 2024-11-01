今期美藝客廳請得「香港遺美」版主林曉敏與讀者一同「尋美香港」，她建議大家留心觀察「秋日限定的城市光影」：「秋天日照角度更低，影子更長，相比夏天，城市的光影會更美。」在她看來，儘管同《新活日常》中展現的日本風光相比，香港植物更少，高樓大廈更多，但「陽光透過城市建築投下光影，同『木漏れ日』很相似」。

日前她經過鰂魚涌麗池大廈時，用相機記錄陽光透過建築鏤空，在地上投下斑駁光影的場景（圖）。宛如鏤空蕾絲般的水泥通花牆，又稱Breeze Block，直譯即截住一陣微風。這是潮濕城市中實用的現代建築美學，讓陽光和風可透過縫隙進入建築內部。

「有人看完這張照片後，想去同樣的地方拍下同樣的景色，卻發現幾天後，已經看不到同樣的風景了。」林曉敏說，美好風景只能「一期一會」，「雖不至於永遠都見不到，但就算是明年同一時間在同一地方，也不再是這張相片」。人無法兩次踏入同一條河流，所有美景皆「期間限定」——有些沮喪？但在她眼中，這卻是浪漫的事：「因為風景會變、會消逝，所以才會想辦法挽留——就像電影《東邪西毒》中的對白，『當你不可以再擁有的時候，你唯一可以做的，就是令自己不要忘記』。」

林曉敏挽留美景的方式，是攝影。她2020年開「香港遺美」專頁，分享用相機記錄的香港美景。在造字之初，「遺」字解為雙手捧上珍貴的事物，她冀以專頁捧上香港美景，「讓更多人看見前人留下的珍貴的東西」。

城市人腳步匆匆，面對「期間限定」的美景，常擦身而過或視而不見。但林曉敏認為「美感是可以訓練的」。她建議大家每次行走時給自己一個練習，「可以試着下次出街時，不要跟Google Maps告知的最快路線，而是自己憑感覺，探索一條沒走過的路——有時曲折也是一種風景」。

（美藝客廳‧三十）

「客席策展人」簡介

林曉敏，「香港遺美」創辦人，透過攝影和文字記錄城市變幻。著有《香港遺美——香港老店記錄》，舉辦過「明窗塵」、「都市木漏日」等攝影展覽。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

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