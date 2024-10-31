HIGH JEWELLERY：由家品進軍珠寶 微馬賽克技術 塑造美麗花園

意大利工匠手工製作

「自品牌成立以來，馬賽克一直是核心元素。特別是微馬賽克技術，這是一種可以追溯到幾百年前的稀有藝術。我們以融合傳統工藝與創新的方式復興它，這個過程涉及將名為tesserae的小塊（類似紙皮石），通常寬度不到一毫米，仔細地放置在表面上，以創造精緻的圖案。工藝背後的秘密在於耐心、精準度，以及對顏色的深刻理解。每件作品都是由我們在意大利的熟練工匠手工製作，他們經過多年培訓才能掌握這種精細的工序。馬賽克的美在於它能通過顏色、質地和圖案講述故事，就像以小玻璃瓷磚畫畫一樣。」

Gioia Placuzzi說起，在藝術和工藝的環境中成長，自己一直深受家人創作的啟發，但起初她也不知道自己可以什麼方式傳承品牌。在大學修讀商業管理後，她起初在家庭生意中負責市場營銷的工作，並在倫敦設立分公司。她在倫敦修讀GIA研究寶石學家課程，然後慢慢發現自己的「天賦」，到2018年成為SICIS Jewels創意總監。「將我們標誌的馬賽克藝術轉化為可穿戴的藝術品的想法令我着迷。一旦我完全沉浸在設計和創作過程中，我知道這正是我的熱情所在，我無法想像自己做其他事情。」

結合馬賽克與貴重寶石

她帶來了幾件體現SICIS珠寶本質的標誌作品來到香港。這些作品展示了微馬賽克技術，呈現精緻圖案、花卉和自然主題。其中一個亮點是Giardino系列，生動的花瓣和葉子通過色彩斑斕的馬賽克與貴重寶石結合，栩栩如生。系列包括Giardino Estate（夏天花園）和Giardino Primavera（春天花園）兩套珠寶，各包括頸鏈、手鏈、戒指和耳環。每件作品均以精心挑選的寶石製作，展現獨特的色彩特徵。Giardino Primavera系列以粉紅色、紅色和藍色為主調，綴以鑽石、坦桑石和藍寶石；Giardino Estate系列則採用粉藍色、紅色、綠色和淡紫色色調，綴以鑽石、海藍寶石和藍寶石。另一主題Butterfly系列則象徵變化和美麗，其做工精緻，光線在馬賽克瓷磚上展現無盡的色彩。

「每個新系列都始於靈感——無論來自自然、藝術、歷史還是建築。我會草擬初步概念，想要通過設計傳達的故事。一旦確定概念，我們就進入材料選擇階段，在這階段我們會選擇寶石、金屬的類型，以及微馬賽克的特定顏色和質地。真正的藝術部分在於微馬賽克工作，每個小瓷磚都是手工切割並精心放置，才能令設計栩栩如生。然後珠寶匠會製作底座，確保作品每個元素在美學和結構上都是完美的。這是個勞動密集的過程，但這種對細節的關注正是品牌珠寶的獨特和奢華的魅力所在。」

聯繫情感 傳承工藝美

Gioia透露，品牌將會有幾個令人興奮的合作項目，探索與其他奢侈品牌的合作，創作限量系列，將SICIS的藝術與其他創意表現形式融合，例如早前推出了與Bvlgari的合作設計Serpenti手鐲。品牌也擴展自家高級珠寶系列（例如今次的Giardino系列），為私人客戶訂製作品，不斷創新和挑戰微馬賽克技術。「對我來說，珠寶不僅僅是裝飾，更是個人表達和聯繫情感的方式。其中一件對我具有特殊意義的作品是我們Giardino系列的微馬賽克戒指。它象徵成長和變化——無論在個人還是藝術層面上。每個馬賽克瓷磚的細節，也讓我想起工藝的美以及自己如何參與其中，成為傳承的一部分。這是我經常佩戴的作品，不僅因為它的美麗，更因為它所承載的個人意義。」●

查詢：SICIS Jewels 2668 2089（中環店）

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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