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BRAND FOCUS：Thom Browne享受自己創造的世界 「衣服是生活藝術」

【明報專訊】要認識一個時裝設計師，除透過時尚媒體，更直接的方式便是走進店舖看他的設計。Thom Browne便是例子之一，他尚未在國際走紅時，本地時裝殿堂JOYCE已把他的設計引入香港，讓那一抹灰調俘虜一眾時裝迷。早前他獲JOYCE邀請再度來港出席座談會，面對眼前一班熱情的支持者，Thom Browne感恩說：「我記得，品牌成立初期花了5年時間才讓人接受，當我仍然寂寂無聞的時候，香港人卻在很早階段已經接納我、欣賞我。」

Thom Browne同名品牌於2001年創立，從一間私人訂製小店起家，首個系列僅有5套西裝，隨後幾年才逐漸擴大範圍，先於2003年推出完整男裝系列，再於2011年進軍女裝，推出成衣和配飾系列。20多年來品牌一直以灰色系為主調，放眼時裝界，他是少數能夠連貫地單憑以一種顏色來傳遞獨特美學的設計師，這源於他父親每天上班都穿著灰色西裝的印象。Thom Browne認為：「灰色不但非常經典永恆，而且又帶unfashion的感覺。」他對這經典顏色的偏愛，不但突顯了對傳統的尊重，亦為自己的品牌建立了鮮明辨識度。

招牌「短褲仔」造型 傳遞顛覆思維

Thom Browne筆下的西裝造型，予人鮮明印象，事實上，每當他亮相公開場合，都會穿上自家設計的灰色西裝造型示人，尤其鍾情短褲造型。在這次金鐘The Upper House舉行的座談會亦不例外，他以招牌「短褲仔」配襯西裝外套，內襯恤衫加毛衣、腳踏紳士皮鞋現身，看起來悠然自得，讓人好奇他有否曾因為這身打扮而被拒諸門外？他表示：「以前經常發生，現在不那麼頻繁了，我尊重別人為他們機構定下的規則，不過我認為穿短褲沒有問題，當中帶有一種顛覆意味。」他所指的顛覆思維，意指讓經典元素與現代觀點相互交融。「正因為在我的設計中充滿着經典的元素，我希望人們可以略為顛覆的角度看待我的設計。」Thom Browne反思自己的創作：「每當創作自己的系列時，總在想：『如果連我自己也不穿，又怎能期望別人也想穿上我的設計？』」

經典服飾注入趣味

打從創辦品牌起，Thom Browne長久以來主打設計訂製西裝，因而在很多人的眼中，總會把他的設計形容為「制服」，不過他對自己的設計定位，卻有另一番看法。「我會視這些衣服為生活藝術，它們當中帶有一種概念，我認為作為一名時裝設計師，能夠創造及專注於一個概念，再將之推向極致相當重要。」他舉例說：「在我的系列中，通常會有40至50個造型，當中不一定具備功能，但我想確保它們能傳遞出概念，能為我創作的經典服飾注入趣味，有其存在的理由。」他深信無論外界的評價如何，忠於自我和熱愛創作才是最重要。

非傳統設計 露出腳踝8分褲

品牌每一季都會透過探索不同衣服比例，帶來具趣味的設計。對於欣賞他的人而言，總會喜歡他那些刻意「縮細」的剪裁，例如露出腳踝的8分褲等非傳統設計，不過在部分裁縫師的眼中卻不明所以。Thom Browne坦言：「有趣的是，我知道很多優秀而厲害的傳統裁縫師，都認為我是不負責任的設計師，因為他們認為我沒有將男士西裝的傳統，恰當地發揚光大。事實上，我一直專注在自己喜歡的事情。」他補充：「有時只需閉上眼睛，享受並創造自己的世界。」相信正是這種對創作的熱誠和對自我的堅持，讓Thom Browne在時尚界獨樹一幟。●

editor's pick：臘腸狗手袋

要數Thom Browne在香港的支持者，JOYCE以外還有連卡佛，雙方合作接近20年。這次趁Thom Browne來港，品牌以其標誌式的four-bars為主題推出限時專賣店，除了展示來自時裝騷的作品，還有Thom Browne與Baccarat、Frette、Cristofle和Haviland等多個奢華生活品牌的聯乘精品。多款訂製手袋亦甚為吸引，顧客可選擇心水皮革訂製，包括其臘腸狗寵物愛犬Hector Browne等的動物造型手袋。●

查詢：JOYCE 2810 1120（太古廣場店）

連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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