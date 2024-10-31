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SHOWCASE：細味Kim Jones筆下秋冬系列 英式格調結合羅馬風尚

【明報專訊】早前Fendi宣布Kim Jones卸任品牌的高訂和女裝藝術總監一職，消息雖令人惋惜，卻讓時尚愛好者再三細味這名英國設計師怎樣將其祖國流行文化，帶到與羅馬有緊密聯繫的Fendi之上。

透薄面料連身裙 印上羅馬雕像

今個秋冬系列Kim Jones從品牌典藏庫看到1984年的草圖，令他不期然想到同時期的倫敦。當時夜店的Blitz Kids文化、新浪漫電子音樂、工裝潮流、貴族造型、日本風等，是自Punk後另一對時尚界有着巨大影響的潮流文化。Kim Jones把以上的英式格調結合同代的羅馬風尚，得出煥然一新的現代效果。系列中有一組剪裁利落的西裝套裝，勾勒出女性婀娜姿態。透薄面料製成的連身裙印上羅馬雕像，突顯Fendi的深厚內涵。平滑如第二層肌膚的絲綢羅紋貼身上衣或連身裙，襯以硬朗的皮革半截裙或過膝長靴，洋溢品牌骨子裏的二元特質。●

文：溫兆明

模特兒：Miya L（Synergy Model Management ）

化妝及髮型：Chris Lam

場地提供：ifc Sabatini意大利餐廳

editor's pick：打開袋口 自然「微笑」

Fendi的Peekaboo手袋於2009年春夏系列首次登場，迅即備受注目，經過多年後的今天成為經典。其設計精妙之處在於堅挺的梯形袋身，以及敞開和垂下一側袋口的用法，其玩味完全符合Peekaboo（躲貓貓）的名字，而採用更柔軟皮革製成的Peekaboo，更能突出袋口垂墜感和隨性的型格。今季Fendi推出了Peekaboo Soft手袋系列，袋口自然形成「微笑」弧度，配以趣味吊飾，更顯精緻。●

查詢：Fendi 2524 1339（置地廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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