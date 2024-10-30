GADGET：43mm焦距 更貼近人眼 紅點隨身機 真實視角記錄日常

Leica去年推出不可換鏡頭的全片幅相機Leica Q3，僅約700多克的重量，卻能拍攝出約6000萬像素的高畫質相片，推出後大受歡迎。Leica Q3裝上28mm的Summilux 28 f/1.7 ASPH.定焦鏡頭，較適合拍攝風景及snapshot，新推出的Q3 43則相對適合拍攝人像及特寫。

新機配上的APO-Summicron 43 f/2 ASPH.鏡頭，是廠方專為不可換鏡頭相機而研發，與其他M系列的APO-Summicron鏡頭相比，鏡頭與感光元件距離更短，令相機體積更輕便。新鏡由8組11片鏡片組成，內置7片非球面鏡片，能減少色差問題，配合f/2大光圈，在昏暗環境也能拍出清晰低ISO的相片。實際試用，新鏡畫質十分細緻，與其他APO-Summicron鏡頭的質素相若。Q3 43亦跟Q3一樣內置微距模式，對焦距離為26.5至60厘米之間，而一般模式下的對焦距離則為60厘米至無限遠。試用時其追焦反應亦算快，中焦成功率非常高。

數碼變焦改變焦距 最長150mm

定焦鏡為用家提供最好的光學質素，缺點是應用上較多局限，有時要靠攝影師走位彌補。用家亦可透過剪裁相片來改變鏡頭焦距，可設定為60mm、75mm、90mm、120mm及新增的150mm。用家能夠透過576萬像素OLED取景窗或可揭式觸控屏幕上的框線，在不同焦段下準確取景及構圖。

8K影片拍攝 支援IP52防水

Q3 43和Q3一樣，配備3倍解析度技術的全片幅背照式CMOS感光元件，可選擇以6000萬、3600萬或1800萬像素拍攝，拍影片則支援最高8K解像度。新機保留了Leica Look濾鏡之餘，今代又新增濾鏡Leica Chrome，讓用家多一種選擇。

兼容iPhone連接 可外接收音

相機可連接iPhone和iPad，而為了提供更專業的拍片效果，用家可通過USB-C連接包括RØDE在內的收音設備，以提升影片的音質。同時廠方特別為新機推出多功能保護套（售價：$2090），這款黑色皮革製保護套設有內置手柄，可直接更換電池，也兼容Arca-Swiss品牌的三腳架雲台，用家可使用相容的快裝板將其迅速安裝在三腳架上。值得一提的是Q3大部分配件也適用於Q3 43，包括無線充電手柄、快門釋放按鈕、保護套、背帶等。●

Leica Q3 43規格

感光元件：6030萬像素全片幅CMOS

屏幕：3吋多角度觸控式LCD

快門：120秒至1/2000秒（機械）；1秒至1/16,000秒（電子）

ISO：50（手動）、100（自動）至100,000

重量（連電池）：約772g

售價：$59,500

查詢：2873 3230（Leica）

choice：

刪背屏專注拍攝 換核心不換初心

Leica M系列一向被視為「神枱級」相機，廠方最近除推出Q3 43外，還有一款新成員M11-D。它與上代M10-D一樣不設機背屏幕，用家拍攝後要將相片傳送到其他裝置上才能看到拍攝效果，模擬菲林時代的「不便」，既給予用家拍攝的期待感之餘，也鼓勵攝者更專注於構圖、光圈與快門操作上。機背換上一個ISO撥盤，亦源於M系列菲林相機的設計。此外，新機亦是廠方第2部加入「Leica內容憑證」功能的相機，可證明拍攝出來的照片不經人工修改。

憑證功能 確保照片無人工修改

M11-D配備6030萬像素全片幅感光元件，也能設定以6000萬、3600萬或1800萬像素拍攝。在最高像素下連拍速度最高每秒5張，至於感光度範圍從ISO 64至50,000，同時內置3GB緩存及256GB儲存空間。機身以鎂鋁合金製作，外層覆蓋防刮啞光塗層，機身連電池僅重540克。M11-D獲得蘋果認證，可通過藍牙或電線連接iPhone和iPad。相機亦支援Leica FOTOS應用程式，能檢視和篩選機內相片，以及調整相機參數。●

Leica M11-D規格

感光元件：6030萬像素全片幅CMOS

快門：60分鐘至1/4000秒（機械）；60秒至1/16,000秒（電子）

ISO：64至50,000

重量（淨機連電池）：約540g

售價：$78,000（淨機身）

查詢：2873 3230（Leica ）

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影像處理快10倍 「部分堆疊」CMOS新登場

早前Nikon推出全片幅無反相機Z6III，中階定位卻有高階配置，首先是機身採用了旗艦型號Z8相同的撥盤及按鍵佈局，也內置Z8及Z9所使用的Nikon EXPEED 7圖像處理器。新機更是全球首款採用全片幅部分堆疊式CMOS感光元件，讀取速度比上代快3.5倍，影像處理速度更提高10倍。雖然有效像素只有2450萬，但拍片上支援最高6K/60P，或是125分鐘的4K/60P影片。如果將影片解像度下降至1080P，更可拍攝10倍慢動作影片。

人工智能主體偵測功能

對焦方面，新機除保留273點單點AF，亦新增299點自動區域AF，具人工智能主體偵測功能，可自動辨識人、貓狗、雀鳥及交通工具。使用機械快門時能提供最高每秒14張的連拍速度，與上代相同；但使用電子快門的話，連拍速度則由上代每秒14張提升至20張。此外，相機也加入每秒120張高速連拍（只限DX解像度）及每秒60張高速連拍（全像素），同時加入在Z8及Z9上的1秒「預拍」功能，以滿足大部分運動拍攝所需。●

Nikon Z6III規格

感光元件：2679萬像素全片幅CMOS

屏幕：3.2吋側反觸控式LCD

快門：30秒至1/8000秒（機械）；1/16,000秒（電子）

ISO：50（擴展）、100至64,000、204,800（擴展）

重量（淨機連電池）：約760g

售價：$18,990（淨機身）

網址：www.nikon.com.hk

文：吳一鳴

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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