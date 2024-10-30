WATCHOUT：父子延續創新精神 慕尼黑直擊 圓角方形名表面世

新表曝光只要一瞬，但品牌發展新系列卻要度過多個寒暑。Thierry說起：「很久以來，我一直希望時計系列中可出現一款方形腕表。中間我曾經提過很多意見，但大家總說不是時候。『永遠都不是時候』，因為大家都很怕，全球約85%腕表都是圓形的，在商業角度來說賣圓形表容易得多，他們會說品牌已有很多其他新設計。以前年輕的時候我沒權決定，但我現在是總裁！我不知道現在是不是最好時間，但我相信喜歡Patek Philippe的人想看到新設計，打破界限。我們從來不跟潮流，做我們覺得對、喜歡的事。我想做的是sporty的系列，比Aquanaut、Nautilus年輕，不想大家集中在一個系列。好像Audemars Piguet的Royal Oak也很美，但它們總是圍着同一個設計，那是很危險的事。」

Thierry坦言，Cubitus腕表在4年前開始設計時，外形跟現在的是完全不同，有點像1950年代的傳統款式。「現時大家都接受casual chic的潮流，品牌如我們和Rolex也不再以打呔的形象示人。我想做出更現代、年輕感的款式，不要複製舊有設計，但卻跟Aquanaut、Nautilus一樣有相同的DNA。這系列不是單一發布，之後會陸續增加成員，希望能減輕原本系列的waiting list。」但他也笑說： 「Aquanaut剛推出時也是希望能吸引新的消費者，最後原本的VIP也都被吸引過來，或者Cubitus也會一樣？但我們也跟分銷商清楚溝通：到最後大家也要吸引新的容戶群。」

6項專利 瞬跳大日期腕表

首批Cubitus設3個表款，包括品牌最新複雜功能腕表：編號5822P-001瞬跳大日期、星期及月相鉑金腕表。為確保腕表纖薄，腕表工程師以240自動上鏈超薄機芯為本，搭配22K金迷你擺陀。新款240 PS CI J LU自動機芯將大日期顯示移到12時位置，星期和月相同時設於7時位置。雖然零件比原本的機芯多出104枚，但厚度僅增加了0.77毫米至4.76毫米，整枚腕表則厚9.6毫米。為免各種顯示出現時差，品牌研發瞬跳裝置，裝置不僅為大日期顯示而設，亦套用於星期和月相顯示。裝置主體是一枚由24小時齒輪驅動的大型槓桿，24小時齒輪持續為主槓桿累積動力。在午夜時分，主槓桿從彈簧釋放動力，透過多枚零件與日期、星期和月相等齒輪契合，在18毫秒內同步和瞬間轉換資訊。

在研發機芯過程中，品牌申請了6項專利技術。每個月底當日期由31轉至01時，個位數字必須靜止不動，機芯內的「切向制動器」能令動力不再分配至個位數字齒輪組，而是全部傳送到十位數字齒輪組使用，而制動器亦能吸收多餘動力。「雙槓桿校正系統」則為人手校正日期而設，當人手以表側按鈕把日期由09轉至10，由19轉至20等，無論施加在校正器的壓力多少，十位數字皆可正常跳換。「靈活的星期校正器」是一枚具彈性的棘爪校正器，讓佩戴者可在任何時間（包括午夜前）校正星期顯示，而不影響其他功能運作。「備有雙功能彈簧的上弦凸輪」系統則由24小時齒輪帶動，凸輪設有一靈活桿條，當使用者向後調校時間，靈活桿條便會縮起，不影響星期顯示，此技術讓使用者可隨時向前或往後甚至在午夜時分調校時間而不損壞機芯。最後兩個專利是「顯示盤定位裝置及靈活鎖板」，由一枚偏心部件與靈活的底板組成，讓製表師在腕表裝殼階段，在表盤裝配完成後精確地調校兩個日期顯示盤位置，確保個位和十位數字完全置中。腕表也符合品牌今年初提升的Patek Philippe印記標準，誤差僅為每天-1秒至+2秒。

大日曆腕表是掌舵父子的聯繫

大日曆腕表也是Thierry跟爸爸的聯繫。「我爸爸（Philippe Stern）總是說要做更大的日曆窗，就算是普通的日期款腕表都要做大一點，更易讀。大日期視窗很多品牌也有做，我也很喜歡A. Lange & Söhne的設計，但對我們來說那並不足夠，它們的機芯太厚、日期轉盤不是在同一水平面，所以我們要做自己的設計。……這些年來品牌的最大改變，應該是1996年爸爸為品牌在日內瓦Plan-les-Ouates設立全新廠房和總部，將製表、設計、不同部門集合。我們亦自此在市場上更積極主動。但有一點不變的是我們的策略，我們一直只集中做表，有些品牌會做酒店，但我們不做其他範疇的事，就只製作高質的表。」

Cubitus腕表採用圓角方形表圈設計：形狀大膽又含蓄，集方、圓和八角等幾何元素於一身。表殼採用兩層結構，由正面裝殼，兩側設有延伸部分。表身對角長45毫米，外形纖薄。表圈平面和表殼正面以「垂直磨拭」方式加工，表圈斜邊和表側則以拋光處理，需經55道人手工序製作。上鏈擺陀跟表盤一樣添上橫向飾紋，並綴以品牌Calatrava十字星圖案（圖A）。跟品牌其他鉑金表款一樣，5822P表圈6時位置鑲有一顆鑽石，但為了配合Cubitus的方形設計而首次起用長方形鑽石（圖B）。藍色表帶由耐磨的複合物料製成，添上凸面織物圖案，襯以淡黃色縫線，搭配Cubitus刻字鉑金摺疊扣（圖C）。

至於另外兩枚三針款式為編號5821/1AR-001鋼及玫瑰金雙色腕表，搭配藍色放射紋；以及5821/1A-001鋼製腕表，搭配橄欖綠色放射紋。兩枚腕表均搭配26-330 S C自動機芯，腕表厚8.3毫米。兩款金屬鏈表款的鏈節同樣經過垂直磨拭加工，中央鏈節展現拋光效果。3款腕表各有對應的Cubitus袖口鈕。

「總有一日我不在，兒子要懂得接手！」

要為品牌注入新血，除了推出全新系列，Thierry的兩個兒子也開始加入品牌工作。「以前我是公司裏最年輕的人，但現在我是最大。我最近也開始詢問兒子對腕表的意見。他們說很喜歡今次的新系列！跟他們溝通讓我知道他們喜歡什麼，我也可以教他們，除了知道怎樣做Cubitus腕表，也要知道如何做Ellipse系列，如何以手工做出一條精美的表鏈。他們要就品牌表款有全盤認知。例如如何改良Ellipse、Calatrava系列？如何製作一枚三問表？品牌總是提早15、20年計劃，總有一日我會不在，他們要懂得接手完成我留下來的計劃！」Thierry笑說。●

editor's pick：「創作的熱誠」展覽

Patek Philippe總裁Thierry Stern自言「創作是我每天不懈的熱情動力」，發布會上展出過去25年他構思的16枚旗艦表款。

Twenty~4

品牌對上一次發表的全新系列，是1999年的Twenty~4編號4910/10A-010鋼製腕表，配搭E 15機芯。Thierry解釋「家父和我都希望Patek Philippe在女性巿場佔一重要席位，Twenty~4正是因此而誕生」。

白金表殼

2022年推出的Calatrava編號5226G-001腕表，白金表殼直徑40毫米，配搭26-330 S C自動上鏈機芯。Thierry說：「編號5226腕表是我首次和兩個兒子一同研製的時計款式。」

時計歷史館珍藏

Patek Philippe歷史悠久，品牌特別將16枚四邊形表設計（包括方形、長方形、梯形及墊子形等）時計，從日內瓦品牌時計歷史館帶到慕尼黑晚會上展出。

黃金墊子表殼

Chronometro Gondolo正裝時計，Patek, Philippe & Cie，日內瓦，開面設計，柄軸上弦及設定時間，黃金墊子形表殼，編號606 462，1911-1928

敞篷式表殼

男裝腕表，Patek, Philippe & Cie，日內瓦，長方形黃金與白金雙色敞篷式表殼，編號 606 797，備有鉸鏈表蓋和表殼底蓋，1927-1929

查詢：2317 7866

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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