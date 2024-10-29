教大GPS：怎樣教非華語生中華文化？

「我們」等同華語人士？

有小一中國語文課本，標題是〈我們的傳統節日〉，內容包括吃湯圓、掃墓、賽龍舟等華語人士的節日活動。這裏「我們」是什麼意思？香港是一個多元文化社會，「我們」除了華語人士外，應否也包括非華語人士？難道非華語人士不是「我們」？那麼，「我們的傳統節日」，除卻華語人士的節日外，應否亦介紹非華語人士的一些節日，例如印度人排燈節的點油燈、巴基斯坦人開齋節吃棗子等活動？

分享不同生活經驗

另一本小一中國語文課本，有以下「農曆新年」的教學活動：「先看看圖，再想想你過年時會做哪些事，可以幫助你想出說話的內容。」「兩人一組，互相分享過年時感到高興的一件事，再把那件事寫出來。」教學從學生的生活經驗出發是適切的，然而非華語學生卻不一定經歷過農曆新年。那麼，教師如何幫助他們？例如，請非華語學生採訪華語學生過新年的情况，從而加深他們的認識。再進一步，活動可以包含非華語文化中的傳統節日，並比較這些節日與華語人士節日的異同之處（例如大家都探訪親友、互送禮物），以豐富非華語與華語學生的分享內容。

黃皮膚、黑頭髮、黑眼珠

有幼稚園高班的活動，學習目標是「認識中國人的特徵（名字、外貌特徵、語言）」。活動流程包括「請幼兒運用鏡子觀察自己的樣子，畫下自畫像，填上適當的顏色（黃皮膚、黑頭髮、黑眼珠等）。教師展示幼兒所畫的圖畫，引導幼兒說一說大家的外貌特徵。

非華語學生，尤其是在港土生土長的，由於外貌不能改變，他們在這活動中也許感受到就算自己付出多少努力，也不能完全變成中國人。這活動能否達到原先訂立的目標，即培養學生作為中國人身分的認同？還是使得非華語學生更難得到身分認同？

過往，我們教中華文化時，經常提及「炎黃子孫」、「血濃於水」、「同根同心」等說法。可是，非華語學生未必與華語人士有血緣關係，這些慣常的說法並不適用於他們，教師能否覺察到有這樣的改變？

教導不同文化背景的學生並不容易，然而只要教師加深了解非華語文化，多從非華語學生的角度思考並欣賞其文化，他們的教學必能變得更靈活、更多元。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第525期]