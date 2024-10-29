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Happy PaMa 教得樂 第525期

Happy Pa Ma

幸福拼圖：關注香港青少年精神健康

【明報專訊】香港學生的學業壓力大，在不同的因素影響下，難免面臨大大小小的心理挑戰。根據香港家庭福利會最近的「香港青少年精神健康調查」發現，超過一半受訪學生認為青少年的精神健康不理想。本會希望透過是次研究引起家長、教師及學生的關注。

根據調查顯示，在整體受訪學生中，有接近一成四學生認為香港青少年精神健康非常不理想，而影響學生精神健康狀况的三大主因分別為：學業成績（92.7%）、家人期望（90.8%）及家庭關係（90.5%），情况值得關注。家福會服務總監（青少年服務）陳淑儀表示，學生在沉重壓力下，容易產生焦慮和沮喪等負面情緒，我們建議學校、家庭、社會應加強合作，改善學生的精神健康。

「一試定生死」易增負面情緒

在香港，「一試定生死」的信念令學生容易產生負面情緒。學校應加強心理健康教育，讓學生了解更多有關情緒管理和壓力調節等知識，同時亦可安排一些有益身心的課餘活動，讓學生能得到喘息的空間，以放鬆心情和紓緩壓力。此外，教師應及早識別及協助面臨情緒困擾的青少年，並與家長保持良好溝通，以提供適時的情緒支援。

讓孩子感到被理解

家長應多留意子女情緒，嘗試鼓勵子女表達情感，引導他們尋找壓力的源頭，一同探討問題的解決方法，攜手面對逆境，這樣能讓孩子感受到被理解及支持。另外，家長亦可從不同渠道了解及學習應對學生精神健康問題的合適技巧，在子女出現情緒困擾時，能更有效應對。

「心‧動啟航」 強化內在力量

家福會青少年服務在賽馬會慈善信託基金的資助下，開展了新一輪為期兩個學年的「心‧動啟航」計劃，繼續加強針對青少年精神健康的措施，相信這類型的計劃能通過強化學生及家庭的內在力量，讓他們更有信心應付在生命中出現的精神健康挑戰。

學生的精神健康狀况需要由家庭、學校和社會共同努力來改善，作為家長和教師，我們需要加以關心，並提供適當的支持和幫助，讓每個孩子都能在健康的環境中茁壯成長。

文：陳靜霞（香港家庭福利會高級經理）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第525期]

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