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副刊
Happy PaMa 教得樂 第525期

Happy Pa Ma

民房四寶：女兒畢業了﹗

【明報專訊】這天，穿著整齊西裝，坐在劍橋大學的Senate-House，感覺不太真實，直到看見穿上畢業禮袍的女兒步上畢業台，內心就開始不斷翻騰，有着難以言說的激動和感恩，掌聲響徹整個禮堂，眼淚卻把一切影像都變得模糊起來。自2015年10月20日刊載的第一篇文章〈愛與珍惜，勿失勿忘〉開始，原來這個專欄已經寫了9個年頭。回看當中的文字，斷斷續續地，為我和孩子的經歷與成長作了一些重要的紀錄。假若沒有這個專欄，相信也不會留下這些文字與心事。同時，這個專欄也承載着作為父親的我曾有過的歡笑與淚水，在這一刻，過去的每一個片段，無論是苦是甜，是聚是散，都成為了上主給我和我家恩典的印記。

父母經常有一種憂慮，害怕孩子跟別人不一樣，被比下去，卻忘記了每一個生命都是獨特而寶貴，都有自己成長的步伐與使命。因父母憂慮而作的決定，只能減少父母的憂慮，對孩子的成長沒有半點幫助。想起曾讀過一名少年人留給這個世界最後的文字，流露着對家人一份很深、很真的愛，同時，卻又帶着一份更深、更真的無力感。少年人明白父母對自己的愛，由衷希望可以報答他們，可是，在這個價值觀被徹底扭曲的教育制度下成長，每天卻不斷被批評、被拒絕、被否定，一切曾有過的夢想、希望也只會變成空想、壓力，在父母面前，有着說不出的愧疚，而且一天比一天沉重，然後，就再沒有然後。

孩子需要父母作榜樣 不是名師補習

從事教育的我，究竟要為孩子的將來預備什麼呢？是要讓他們比別人更聰明、更有競爭力嗎？教育就是要汰弱留強，旨在保障自己的孩子將來可以過富足的生活嗎？不！教育是價值的傳承，特別在禮崩樂壞的世代，品格與道德的培育比知識的傳遞都更艱難，卻更重要。我們要孩子在乎的不是將來生活的富足，而是生命的豐富，前者只關心自己的需要，後者卻會回應別人的需要。孩子需要什麼？不是名師的補習，而是父母的榜樣。

貧窮關懷是我所肩負的使命，這不是出於憂慮或恐懼，而是在事事講求競爭、比較、要贏、要賺取最多的社會文化下，仍然可以有的選擇。曾有一段時間，常帶孩子走進貧窮人當中，跟他們討論「看得見」的荒謬。那時候1公斤紙皮大約只值5毫，汽水罐則是每個5仙。當時要吃一個5元的菠蘿包，便要執10公斤的紙皮或100個汽水罐，這是孩子從來沒有想像過的。假如沒有明白世界的真實需要，一切的學習都會變得毫無意義。

用善良改變世界 別讓世界改變善良

女兒的學習也不是一帆風順，父親對她的期待，是一份迎難而上的生命韌力。成長，充滿各種各樣的挑戰，過去的數學，或是明天的愛情，哭泣過後，盼望能重新振作，拿走灰心，拿走恐懼，拿走放棄。今後，或會遇到與我們想法不同的人和事，我們或會因此而感到失望、悲傷，甚至憤怒。但，善良的人看人總是善良的，盼望我的孩子，能用你的善良去改變世界，但別讓世界去改變你的善良。假如有天，老爹再不能留在你身邊，願我所留給你的，是一個光明、美善的榜樣。

「愛與珍惜，勿失勿忘」是由此至終，寫給自己的提醒。有愛才有家，珍惜作為父親的福分，矢志不渝。

文：歐偉民

作者簡介：救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

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[Happy PaMa 教得樂 第525期]

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