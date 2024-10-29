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副刊
Happy PaMa 教得樂 第525期

Happy Pa Ma

婆媽內心小劇場：擔心阿女不夠無厘頭

【明報專訊】每次帶4歲半的大女可可到圖書館，她都會衝去找日常生活類的圖書，故事內容圍繞小朋友真實的生活，例如看醫生、家中添了小弟弟、吃飯禮儀、家居安全等。一系列十多本，她喜歡自己看，也喜歡我讀給她聽，每本重讀多遍，對內容極之入腦，在生活中遇到類似情節時，就會說她和主角一樣不怕打針，會照顧妹妹，自己吃飯不偏食等。這類書的確非常之實用，小朋友喜歡看的話，有助培養好習慣，讓媽媽輕鬆不少。

可可是一個很乖巧的女孩子，她對這類書這樣着迷，我有時會擔心她會不會太過正經？生活少了一份幽默，會不會太苦悶呀？所以每次她在圖書館靜靜地坐在那個生活類角落時，我就跑去找些其他類型的書，終於有次在書海裏看到個「尿」字——《尿尿太郎》，光看書名就覺得好笑，應該是我人生第一次看到小便像如獲至寶。

尋找知音人的尿尿太郎

果然沒有令我失望：故事講述一個小男孩每次上廁所都會不小心把尿沾到內褲上，又要被媽媽罵了，但他又覺得把褲子穿上後，外表其實看不出來，况且一下子就乾了，可能街上也有其他人跟他一樣為一點尿煩惱吧，於是他便去尋找他的同伴。每逢看到有人面帶愁容，就直白地問他是否內褲沾到尿，但他們的煩惱都不一樣：腳上的襪子一直往下掉、牙齒卡了一條菜、衣服的標籤刺刺的。他發現雖然表面上看不出來，但原來每個人都有只有自己知道的煩惱。最終他都找到了知音人，排解了煩憂。

吉竹伸介繪本 孩子大笑 成人領會

此書作者吉竹伸介的作品都能引人發笑，從日常中的的微小事引伸無限奇想。看似無厘頭的劇情，又藏着令人反思的人生哲理，小朋友看得開心，大人又有一番領會。可可對小便沒有太大感覺，但另一本《未來是這樣嗎？不一定喔！》就擊中她的笑穴。書中的小女孩聽到哥哥說未來很可怕，因而感到焦慮，充滿智慧的奶奶便開解她說，未來有很多可能，答案不止有一個，選擇權在我們手上，然後小女孩就開展幻想旅程：未來可能每個星期六都是禮物多多的聖誕節；無法成為賽跑第一，可能在扮鬼臉比賽得第一；衣服沾到黃色顏料只能捱罵？不如將一切事物塗上黃色波點吧！最後媽媽問小女孩晚餐想吃哪種蛋，女孩天馬行空想了一堆奇形怪蛋：貼上糖果的糖果蛋、放在肚上的肚臍蛋、能夠疊高的疊疊蛋，引得可可笑個不停！

也許故事激發了可可的想像力？近來她有些轉變，變得有點搞笑：她不喜歡戴口罩，因為很侷促，但有時輕微咳嗽，向她解釋要保持衛生，上學要戴着，她都會接受，甚至會鼓勵自己：「雖然我唔鍾意戴口罩，但我都會戴嘅。」總是很懂事的樣子。但有次，她放學沒戴口罩對我說：「媽媽，口罩話佢唔鍾意我呀，所以唔畀我戴住佢。」我忍不住笑了出來，很欣賞她的創意！我叫她哄一哄口罩，她還很勞氣地說已經做了，但口罩不聽，那下次唯有由我出馬勸服口罩吧，她「唉」了一聲，沒好氣地走開了。

文：鍾家寶

作者簡介：年紀不大但愛歎茶，生女前生活像個婆婆般悠閒自在；全職湊兩女後變成婆婆媽媽，育兒每件小事都是大件事，雖然有時感慨瀟灑不再，但抱住兩個寶貝就甜蜜幸福滿載。

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[Happy PaMa 教得樂 第525期]

相關字詞﹕未來是這樣嗎？不一定喔！ 親子共讀 吉竹伸介 尿尿太郎 親子筆陣 名人KOL 鍾家寶 婆婆媽媽

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