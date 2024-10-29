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副刊
Happy PaMa 教得樂 第525期

Happy Pa Ma

故事拼盤：就來莫卡的咖啡世界吧

【明報專訊】日落時候愈來愈早了，意味着英國日短夜長的日子很快重臨。既然日光不易留住，得要發揮一點阿Q精神。這陣子，我將被遺忘在書櫃多時的刀根里衣繪本作品《モカと幸せのコーヒー》（英文版譯名：MOKA），移師到睡房窗台上，讓它成為我獨家的窗前景致。封面有我大愛的tiffany blue色調，襯上如花又如霧的淡淡拓印，夢幻得教人置身藍天白雲之中。用它來調和一下快將來臨的冬天冷鬱感，我想該會有點點果效吧！

現實與繪本裏的咖啡

藍天白雲在陰晴不定的英國，尤為矜貴。天氣不好的時候，我通常會跟女兒宅在家：她愛煲劇追星，我多會冲杯熱黑咖啡，掃掃手機，發發呆。對，原來不知不覺間，移居英國以來，黑咖啡成為我日常的良伴。

在繪本世界裏，咖啡並不是常客。對孩子來說，香濃甜滑的朱古力一定比苦澀澀的咖啡吸引得多，即使兩者賣相相近。刀根里衣大膽地以MOKA命名此書，封面又畫上半杯深褐色的咖啡，似乎她在說這故事的對象，不是稚氣的孩童，而是已長大的大人們。

想哭就哭吧！

故事一開始，是雜亂的工作桌面，環境晦晦暗暗的，主角以第一人稱自言身心累透，不知不覺間坐在椅子上睡着了。在夢裏，她遇見了一隻似曾相識的小白兔——名叫莫卡。莫卡帶着她認識一個由鳥形杯子、牛奶、方糖、茶匙和咖啡豆組成的魔幻世界，還特調了多款能讓心情好起來的咖啡供主角選擇。

莫卡滿懷善意地安慰主角，可是不得要領，心情沮喪的主角甚至向莫卡動氣，如夢境般美好的咖啡世界就在怒氣之中突然消失了。莫卡以溫柔而傷感的眼神，站在主角的工作桌上對她說：「沒關係，想哭就哭吧！莫卡永遠在你身邊！」

就是這一句話，主角被感動得嚎啕大哭了，「我想知道自己有多久沒有這樣哭過了」。主角的負能量隨着淚水得以釋放，然而故事最美之處不在於此，而是最後一頁，原來小白兔莫卡是主角兒時在畫簿上畫過的塗鴉——莫卡的出現，將主角帶回最純稚的原點，人生毋用太多包袱或面具，想哭就哭，想笑就笑。

當日子難熬、失落時，只要你想，就來莫卡的咖啡世界吧！

文：CanCanMa

作者簡介：ungoogoo故事館創辦人、香港繪本作者，著有繪本《我不想唱歌》。曾任編劇、編輯及兒童節目說書人。原為跟女兒伴讀，後來體悟繪本的力量，愛上說故事；也因繪本，發現更多生命的寶藏。

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[Happy PaMa 教得樂 第525期]

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