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副刊
Happy PaMa 教得樂 第525期

Happy Pa Ma

半職爸爸：假如世上 有我最想做的功課……

【明報專訊】如果有一樣功課，我不僅不討厭，反而十分想做的，那只有一樣，就是讀書報告。當所有功課都設有許多框架、步驟和標準答案時，讀書報告是唯一最自由的功課。本來我想說，作文應該也是屬於「自由派」的，可是，太多學校的作文有太多規定，用倒敘用順敘，規定了，用說明用記敘，規定了，還有太狹窄的作文題目，以及太容不下佻脫的評卷老師。

讀書報告的「四個自定」

我認為，讀書報告大多數情形下，不會規定你讀什麼書，又，大多數情形下，不會規定你要用什麼手法去寫一篇讀書報告。當然，我知道，讀書報告也有許多「規定」，但是相對來說，這份功課已經沒有那樣「計較」。大抵，老師只想讓大家多讀課外書罷了，大抵，老師都相信開卷有益，鴻篇巨帙，雋永小品，或恣肆，或雅致，或精悍，或空靈，或如高山流水，或若萬馬奔騰，條分縷析也好，言簡意賅也罷，惠風和暢也好，平地一聲雷也罷，各適其適，各有所好，誰曰不宜？

讓做功課的人「當家作主」

《倚天屠龍記》講什麼？一句話，可以是一個男孩的冒險故事。一句話，可以是一個人在「好人」和「不被騙」之間如何抉擇。最觸動你的，可以是武當七俠的兄弟之情，也可以是張無忌與周芷若兩小無猜的「一飯之恩」。一本書講什麼，一本書最重要的內容是什麼，不是作者說了算，不是老師說了說，而是你——一個讀者說了算。寫完報告，高分與否不重要，要緊的是這份功課，終於在一定程度上讓做功課的人「當家作主」。

喜歡一本書，討厭一本書，喜歡一個作者，討厭一個作者，喜歡一個人物，討厭一個人物，喜歡一段情節，討厭一段情節。林林總總，沒有對錯，只有性情的相連和感悟。

由一本書，想到自己某次經歷，由一段文字，想到某種微言大義，借題發揮，流水行雲，洋洋灑灑。換到的老師評語，大抵應該是「知道了」，而不是一個「交叉」。選書自定，如何看自定，如何評自定，如何寫自定，有如此4個「自定」，讀書報告，可以成為最美妙的功課。

不要把讀書人的種子殺掉

或曰比擬不倫，但是，一想到人的自由和性情，總是想起一件軼事。第一名登陸月球的太空人岩士唐，執行登月任務前，2歲的女兒病逝，最後一次面試，考官問：「女兒死了，你如何處理？」岩士唐說：「可以不回答這問題嗎？」考官說：「可以。」過了一會，岩士唐問：「你認為這問題有正確答案嗎？」

功課，不應該每次都是太空任務。可是目前所見，香港學生的功課，嚴厲的多，包容的少，強調對錯，蔑視性情，好苛禮，拒幽默。到最後，莘莘學子被功課壓垮，不是因為功課多而是因為功課「苛」。

「苛課」當道，看了看岩士唐的傳聞軼事，聊發謬論；只是希望學校老師高抬貴手，不要終日用「離題」二字，輕易把讀書人的種子殺掉。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第525期]

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