小學雞媽媽：打造神秘「嘩鬼街」

在我們常去的那個大型超級市場，添了毛茸茸的狼人，足兩個人高，整天不斷嚎叫和揮手，惹得孩子都要走去摸一把。架上的糖果不再是小包小包的，它們合組成為巨型的大包裝，伸手進去，抓出滿掌的五彩繽紛。我們也隨俗買了一盒，為這個奇怪的節日預備着，因為家住屋苑的小朋友特別多。

有腳小南瓜 蹦蹦跳小女巫

去年，我們的門前也算是駱驛不絕，一個晚上來了搖搖晃晃的有腳小南瓜，蹦蹦跳的小女巫，以及看來半大不小、一臉尷尬的少年人。聯群結隊，各有精彩，糖果很快便派完了。有朋友為了省下開門接待的工夫，乾脆在門前擺下大盤糖果，歡迎自取；之後回看大門的閉路電視，發現訪客中還有一頭恐龍，孤孤單單地蕩來，取了糖果之後，再孤孤單單地遊走。

6隻恐龍在禮堂團團轉

學園更精彩。女兒在高中拍下影片，裏頭有6隻長得一式一樣的恐龍，追着彼此的尾巴，在禮堂團團轉；旁邊還有3塊巨型俄羅斯方塊，鍥而不捨，卻又非常笨拙地想要合體，無論如何都不成功。看影片的我們笑翻了，可以想像現場多熱鬧。至於我在學院的心理學老師，也一改平日花裙飄飄的優雅，貼鬍子穿西裝，肩搭小狗玩具，扮演因研究狗的消化系統，竟然推論出約制心理學理論的諾貝爾獎得主Ivan Pavlov。

跟本地年輕朋友說起，香港有些基督教學校反對學生慶祝萬聖夜，她不可思議地笑了起來。她的萬聖夜，是搞鬼搞怪的萬聖夜，是高度商業化的萬聖夜，一定不是基督教的萬聖夜。非基督徒如我，沒有很強烈的意見，只是想起年輕時在報館工作，要是大年初一剛巧要開工，未婚同事會聯群結隊尋覓已婚的那些，大事恭喜兼𢭃利市。也是那樣暢快的大剌剌。也是過節。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第525期]