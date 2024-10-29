明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第525期

Happy Pa Ma

小學雞媽媽：打造神秘「嘩鬼街」

【明報專訊】10月31日是萬聖夜，月初，加拿大的許多家庭已經着手佈置了。門前的南瓜露出古怪的笑臉，大蜘蛛到處亂爬，前院的地面上無端伸出一隻手，還有紅紅橙橙的詭異燈光交錯閃爍。在我們的小城鎮，地方政府甚至舉辦社區佈置大賽，參加者可以申請350加元（約2000港元）的資助，還鼓勵鄰居們共同努力，打造出神秘又吸睛的「嘩鬼街」。

在我們常去的那個大型超級市場，添了毛茸茸的狼人，足兩個人高，整天不斷嚎叫和揮手，惹得孩子都要走去摸一把。架上的糖果不再是小包小包的，它們合組成為巨型的大包裝，伸手進去，抓出滿掌的五彩繽紛。我們也隨俗買了一盒，為這個奇怪的節日預備着，因為家住屋苑的小朋友特別多。

有腳小南瓜 蹦蹦跳小女巫

去年，我們的門前也算是駱驛不絕，一個晚上來了搖搖晃晃的有腳小南瓜，蹦蹦跳的小女巫，以及看來半大不小、一臉尷尬的少年人。聯群結隊，各有精彩，糖果很快便派完了。有朋友為了省下開門接待的工夫，乾脆在門前擺下大盤糖果，歡迎自取；之後回看大門的閉路電視，發現訪客中還有一頭恐龍，孤孤單單地蕩來，取了糖果之後，再孤孤單單地遊走。

6隻恐龍在禮堂團團轉

學園更精彩。女兒在高中拍下影片，裏頭有6隻長得一式一樣的恐龍，追着彼此的尾巴，在禮堂團團轉；旁邊還有3塊巨型俄羅斯方塊，鍥而不捨，卻又非常笨拙地想要合體，無論如何都不成功。看影片的我們笑翻了，可以想像現場多熱鬧。至於我在學院的心理學老師，也一改平日花裙飄飄的優雅，貼鬍子穿西裝，肩搭小狗玩具，扮演因研究狗的消化系統，竟然推論出約制心理學理論的諾貝爾獎得主Ivan Pavlov。

跟本地年輕朋友說起，香港有些基督教學校反對學生慶祝萬聖夜，她不可思議地笑了起來。她的萬聖夜，是搞鬼搞怪的萬聖夜，是高度商業化的萬聖夜，一定不是基督教的萬聖夜。非基督徒如我，沒有很強烈的意見，只是想起年輕時在報館工作，要是大年初一剛巧要開工，未婚同事會聯群結隊尋覓已婚的那些，大事恭喜兼𢭃利市。也是那樣暢快的大剌剌。也是過節。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第525期]

相關字詞﹕加拿大移民 加拿大生活 萬聖夜 親子筆陣 蘇美智 小學雞媽媽 名人KOL

上 / 下一篇新聞