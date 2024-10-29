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副刊
Happy PaMa 教得樂 第525期

Happy Pa Ma

親子筆陣．華德物語：迎接「假期守護犬」

【明報專訊】大家好！華德媽在德國秋日向大家問好！10月3日是德國的統一日，今年華德兄妹的小學連同學校會議、教師發展日等一同放假；到了10月中，全個北威州都放秋季假期。坦白說，這個頻密放假的10月份對於在家工作的母親是一場硬仗，所以我這次申請了外援「假期守護犬Laughing 」前來我們家，給兩兄妹一點不一樣的體驗。

哥哥主動吸塵 妹妹收拾模型

Laughing是由香港朋友帶到德國生活的香港土生土長唐狗。以前當朋友要出差，都會把Laughing暫託給我們，有一個暑假，我們相處了3個月，可謂非常熟悉。在我們小區不遠處，有一塊政府開發的「狗草地」，大約有一個足球場大小，狗狗們在那裏可以自由狂奔，跟其他狗狗你追我跑，熱鬧無比。根據以前的暫託經驗，所有大小事務都壓在我身上，就像家裏多了一個孩子一樣。這次卻不然，兩兄妹為了迎接Laughing，一起收拾家裏，華德哥哥主動吸塵，妹妹則把房間的模型收起，以免狗狗意外吞食。

在假日的相處裏，兩兄妹有意無意地避免衝突，作為旁觀者的我，感覺他們是為了避免嚇怕狗狗，所以願意平和地相處；頭一天，狗狗食慾不振，把像硬幣大小的狗餅統統留下。妹妹跟我就親手把狗餅用香料石磨打碎一點，看着狗狗把餐盤舔得乾乾淨淨，我們獲得滿滿的成就感。之後的每餐，妹妹都會主動運用石磨來製作大餐給Laughing，那一刻我非常之感動，孩子們真的成長了不少，也開始主動承擔不少責任。

拾糞便學會權利與義務

在我們的認知裏，權利和義務是並存的。但如何讓孩子們明白這個道理，就需要情境和引導。許多時候，他們爭論着誰人可以拉狗繩，在他們的認知裏，一人一次才叫公平的分配。這一次，我拿出小袋子問他們：「你們大個了，誰拉繩子，也要負責用手和膠袋把狗狗的糞便拾起！你們誰預備好用手拾糞嗎？」兩兄妹頓時呼叫：「啊！糞便臭臭。」二人開始放棄爭奪拉繩權。幾經糾結，妹妹鼓起勇氣，從我手上取走小袋，正式地表示，「我覺得可以試試，給我吧，媽媽」。就這樣，妹妹一手拿着空袋子，一手拉着狗狗，神情自若地散步到狗草地去。

只可惜這段路程裏，狗狗並沒有排便，故事的結局略為有點美中不足，幸而當中的糾結和抉擇都是調動了真實的情感。我相信，他們已開始明白何謂照顧寵物，在以後許願「希望家裏有兩隻狗狗來守護」時，能切實地考慮是否可行。感覺守護犬laughing給兩兄妹上了一課人生重要的課題，我估計，兩兄妹在不久的將來可以如願以償。

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第525期]

相關字詞﹕寵物 親子筆陣 名人KOL 德國生活 華德媽

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